Nella notte un HH139B, decollato dall’85° Centro Search and Rescue di Pratica di Mare, è intervenuto per la ricerca ed il soccorso di un ragazzo ferito.

Ragazzo ferito si perde sul Terminillo: ritrovato dall’Aeronautica Militare. Ecco la vicenda

Intorno alle 23 di ieri sera un elicottero HH139B dell’85° Centro SAR del 15° Stormo, è decollato dall’aeroporto militare di Pratica di Mare per una missione di Ricerca e Soccorso (Search and Rescue) sul monte Terminillo.

L’equipaggio dell’Aeronautica Militare, su richiesta del C.N.S.A.S. Lazio (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), ha raggiunto il giovane – nel frattempo individuato dalle squadre a terra del CNSAS – effettuando, a circa 2000 metri di quota, il recupero dell’escursionista con l’ausilio del verricello di cui è dotato l’elicottero dell’Aeronautica Militare. Il ragazzo è stato poi trasportato all’Ospedale San Camillo de Lellis a Rieti ed affidato alle cure del personale sanitario.

L’elicottero ha fatto quindi rientro alla base di Pratica di Mare per riprendere, intorno alle 3 di ieri notte, il servizio di prontezza operativa.

Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato circa 7800 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa.