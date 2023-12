Paliano, inaugurata l’opera dedicata a Willy

Inaugurata a Paliano l’opera dedicata a Willy: ecco il post Facebook del sindaco, Domenico Alfieri.

Questa mattina, presso il parco comunale che già porta il suo nome, abbiamo inaugurato un’opera dedicata al nostro concittadino Willy Monteiro Duarte, medaglia d’oro al valor civile.

Un evento organizzato non già per ricordare la sua tragica scomparsa, che resta una ferita aperta per tutta la nostra comunità, ma per celebrare la vita, attraverso l’esempio che Willy ha saputo incarnare e i valori che ha trasmesso a tutti noi: il coraggio, l’altruismo, l’importanza dell’amicizia.

Questa opera, realizzata dall’artista Agostino Russo, vincitrice del bando di idee promosso da questa amministrazione, vuole parlare a tutti noi di chi era – di chi è Willy – al di là del dolore che la sua morte ha generato in ognuno di noi: un bambino che, grazie alla sua famiglia e a chi gli voleva bene, è diventato un giovane eroe, fonte di ispirazione per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, ma anche per noi adulti, che troppo spesso, in questo mondo frenetico, dimentichiamo quali sono i mattoni con cui possiamo costruire in sicurezza il futuro che desideriamo.

Voglio rigraziare per la loro presenza Sua Eccellenza l’Ambasciatrice Alice Ferreira Santos in rappresentanza della Repubblica di Capo Verde, il Viceprefetto di Frosinone, dott. Giovanni Luigi Bombagi, la consigliera della Regione Lazio, Sara Battisti, il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna e tutti i sindaci del territorio intervenuti.

Ringrazio il Credito Cooperativo di Paliano, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone, la Società Ambiente Frosinone e l’associazione “La Magica” per il contributo che hanno stanziato per la realizzazione dell’opera, i rappresentanti delle istituzioni civili e militari del territorio, le associazioni e tutti i cittadini che hanno voluto condividere con noi questo momento.

Ringrazio gli amici di Willy, ragazze e ragazzi straordinari che hanno partecipato in prima persona a questo progetto, curato e portato a compimento dal consigliere con delega alle politiche giovanili Serena Montesanti.

Ringrazio Christian Raimo e Alessandro Coltré per aver saputo dare voce a questi giovani con scrupolo, garbo e responsabilità, attraverso un podcast e poi scrivendo un libro importante che presentiamo proprio oggi al termine della cerimonia.

Ringrazio l’Istituto Comprensivo di Paliano.

Ringrazio la famiglia di Willy, mamma Lucia, papà Armando e la sorella Milena: il vostro ragazzo è anche nostro figlio, nostro fratello, nostro amico. Nessuno di noi si girerà mai dall’altra parte, nessuno di noi dimenticherà mai Willy e il suo insegnamento.