Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del XIV Distretto Primavalle ad arrestare 2 cittadini romeni di 23 e 24 anni poiché gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso.

Rubano rame e smontano le grondaie da un istituto scolastico: arrestati due ragazzi. Indagini in corso per la ricerca dei due complici

Gli agenti, durante un pattugliamento dedicato nella zona, sono stati inviati dalla sala operativa della Questura in via Serrapetrona, per la segnalazione di due persone arrampicate sul tetto di un istituto scolastico.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno notato due persone arrampicate sul tetto intente a smontare le grondaie, mentre altri due uomini, contestualmente, stavano caricando, all’interno di un furgone, il materiale ferroso tipo rame già asportato dalla tettoia. Questi ultimi sono stati immediatamente bloccati. I complici invece sono riusciti a fuggire dal giardino della scuola facendo perdere le loro tracce.

Alla fine degli accertamenti i primi due, un 23enne e un 24enne, sono stati arrestati, mentre la refurtiva ed il furgone sono stati portati al Distretto per ulteriori accertamenti.

L’arresto è stato convalidato.

Proseguono le indagini per la ricerca degli altri due complici.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Foto di repertorio