Roma, paura in zona Prati: in fiamme 11 scooter

La sala operativa del comando di Roma ha inviato alle ore 15.00 di oggi, 3 dicembre 2023, la squadra VF della Pisana con al seguito un’autobotte in Largo Trionfale [incrocio] con Via Andrea Doria, per l’incendio di 11 scooter.

Incendio scooter in zona Prati, danneggiate anche auto e la facciata del palazzo storico

Durante l’incendio sono state danneggiate anche 4 autovetture ed in particolare è stata rovinata la facciata del palazzo storico, dove erano parcheggiati i motocicli.

Non ci sono stati feriti, sul posto le forze dell’ordine.

Potrebbero seguire aggiornamenti.