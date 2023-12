Settebagni, furto di 150 litri di gasolio in uno stabilimento

I Carabinieri della Stazione di Settebagni e della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Cassia hanno arrestato due cittadini italiani, un 35enne e una 21enne, gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso.

Settebagni, furto di gasolio in uno stabilimento: due arresti. L’intervento dei Carabinieri

Gli indagati si sarebbero introdotti, nella serata, all’interno di un noto stabilimento di produzione laterizi in zona Settebagni e avrebbero asportato, mediante un tubo in gomma, il carburante da alcuni mezzi da lavoro e da un distributore di rifornimento di proprietà della società. I Carabinieri, in transito, hanno notato i due a bordo della loro autovettura, pronti ad allontanarsi, e li hanno fermati per una verifica.

I Carabinieri hanno trovato a bordo del veicolo svariate taniche contenti gasolio agricolo per un ammontare complessivo di ben 150 litri e il tubo in gomma utilizzato.

Il carburante, dapprima sottoposto a sequestro, è stato poi restituito ai proprietari che hanno presentato regolare denuncia querela.

L’arresto dei due è stato convalidato presso le aule del Tribunale di Roma.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, gli indagati devono ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.