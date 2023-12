Allumiere, incendio in un appartamento: due intossicati

Alle ore 01:00 circa di questa notte, 2 dicembre 2023, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Civitavecchia sono intervenuti presso il Comune di Allumiere in Via Civitavecchia, per l’incendio di un appartamento al primo piano.

Allumiere, incendio in un appartamento questa notte: intervengono i Vigili del Fuoco; sul posto anche i Carabinieri

L’intera unità abitativa è stata coinvolta dalle fiamme e successivamente interdetta, due persone intossicate sono state affidate alle cure del 118.

Carabinieri sul posto per quanto di loro competenza.

Foto di repertorio