Lettera sulla Giornata internazionale delle persone con disabilità

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una lettera, indirizzata al nostro giornale, sulla Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Giornata internazionale delle persone con disabilità: la lettera arrivata al nostro giornale

Oggi 3 dicembre è la Giornata internazionale delle persone con disabilità. La giornata mira ad aumentare l’impegno per garantire i diritti, il benessere e la dignità dei disabili.

In questa giornata viene ribadito più volte il famoso slogan “un giorno all’anno tutto l’anno” ma è

realmente così?

La disabilità viene trattata esclusivamente sul piano medico sanitario quando in realtà è sul piano sociale e dei diritti che si deve agire maggiormente. Tante sono le iniziative per migliorare le condizioni attuali delle persone disabili, ma purtroppo rimangono una formula teorica.

Ogni anno durante questa giornata, e non solo, si manifesta la volontà di eliminare tutti gli ostacoli che

impediscono il pieno sviluppo della persona disabile, di promuovere l’autonomia, l’indipendenza,

l’uguaglianza, i diritti, l’inclusione e la dignità, ma la situazione è sempre la stessa.

Difendere i propri diritti e soprattutto reclamarli è fondamentale. Così come lo è utilizzare le giuste parole e

rivolgersi a loro non attraverso la loro disabilità, ma considerando chi sono, perché la persona

viene prima di tutto.

Le persone con disabilità sono esseri umani e come tali vanno aiutati, curati, rispettati e inseriti

nella comunità.

Ad assumere una posizione di rilievo è la dignità umana che consiste nel trattare l’uomo in quanto

tale. La pari dignità sociale esprime il diritto di ciascuno al rispetto da parte degli altri,

indipendentemente dalle differenze, rappresenta il presupposto della relazione con l’altro e del

riconoscimento reciproco.

Le differenze andrebbero accettate e valorizzate poiché la diversità non riguarda le singole

persone, ma riguarda tutti; per questo bisognerebbe enfatizzare ciò che noi abbiamo in comune

come esseri umani, il che renderebbe più facile il rispetto.

Tutti siamo diversi, è la diversità che ci rende unici.

Lettera di Francesca Raimondi

Foto di repertorio