Sora, fermato autista scuolabus: aveva la patente scaduta

La Polizia di Stato in collaborazione con il MIUR effettua i controlli per rendere più sicuro il trasporto scolastico in occasioni dei viaggi di istruzione.

Sora, fermato pullman con bimbi in gita: l’autista aveva la patente scaduta

Nella giornata di ieri gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sora, a seguito di richiesta di una istituzione scolastica della provincia, ha effettuato i previsti controlli per la verifica dell’idoneità del pullman e dell’autista che doveva portare dei bambini della scuola dell’infanzia al villaggio di Babbo Natale a Cassino.

Durante il controllo è stato riscontrato che l’autista aveva la patente di guida scaduta di validità, per cui è stato contravvenzionato ai sensi del Codice della Strada, con il ritiro della stessa, mentre tutti i bambini hanno proseguito regolarmente al viaggio di istruzione, dopo l’arrivo di un altro autista che a sua volta controllato risultava in regola.

Controlli anche oggi, 1° dicembre

Analogo episodio nella giornata odierna: gli agenti, sempre del Distaccamento Polizia Stradale di Sora, al controllo di un altro pullman in gita, hanno riscontrato che il mezzo aveva gli pneumatici non conformi a quanto indicato sulla carta di circolazione, che è stata ritirata.

Con l’arrivo di altro mezzo i bambini sempre della scuola dell’infanzia hanno potuto proseguire il viaggio.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.