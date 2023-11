Priverno, uomo ucciso con un vaso di cemento, ferita la moglie

Una follia omicida si è consumata ieri a Priverno. Secondo quanto riporta Latina Today, un uomo è stato colpito alla testa con un vaso di cemento mentre la moglie con un mattone. La donna, per quanto grave, è ancora in vita. Trasportata d’urgenza in eliambulanza in ospedale, ora sarebbe ricoverata in terapia intensiva. Nessuna speranza invece per il marito, il cui colpo gli avrebbe fracassato il cranio lasciandolo senza vita.

Le forze dell’ordine, quando sono arrivate sul posto, avrebbero trovato il figlio della donna con vestiti sporchi di sangue. Ritenuto attualmente il principale sospettato, è su di lui che si stanno concentrando le indagini. L’uomo, che si rifiuterebbe di parlare, è stato arrestato e portato in carcere in quanto gravemente indiziato dei due reati. Tuttavia, il movente sarebbe ancora da accertare.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio