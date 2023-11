Tentato furto in un'associazione animalista nel quartiere Statuario

I Carabinieri della Stazione di Roma Appia hanno arrestato due cittadini romani di 19 e 21 anni, gravemente indiziati del reato di tentato furto aggravato in concorso.

Nello specifico, i Carabinieri nel transitare in via Amante hanno notato dei movimenti e rumori sospetti provenire dall’interno del Centro Unico Polivalente dove ha sede un’associazione di quartiere animalista. Ragion per cui, hanno deciso di effettuare un controllo approfondito e hanno sorpreso e bloccato i due giovani, mentre erano intenti a rovistare nei locali dell’associazione, dove si erano introdotti dopo aver forzato una porta finestra.

Il rappresentante legale dell’associazione ha presentato regolare denuncia querela e i due ragazzi dopo essere stati identificati sono stati arrestati. Presso le aule di piazzale Clodio il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto per entrambi.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale condanna definitiva.