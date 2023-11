Torna la domenica ecologica a Roma il 3 dicembre

Dopo l’ultima domenica ecologica del 19 novembre, torna un nuovo stop per i veicoli più inquinanti prevista per il 3 dicembre.

A riferirlo è Roma Capitale.

Il provvedimento prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL “Fascia Verde” del PGTU (il Piano generale del traffico urbano), nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.

Sono tuttavia previste delle deroghe, come ad esempio per le auto Euro 6 benzina, per quelle elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel (benzina+Gpl o benzina+metano, anche trasformati ma solo se marcianti a Gpl o metano e omologati in classe Euro 3 e successive) e con contrassegno disabili.

Via libera anche per i mezzi dei servizi sharing, per i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi e per i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi.

Dopo quella del 3 dicembre, sono in programma altre tre domeniche ecologiche: il 14 gennaio, il 25 febbraio e il 24 marzo 2024 che hanno l’obiettivo il contenimento delle emissioni inquinanti all’interno della città.

Ulteriori dettagli e altre deroghe saranno indicati sull’ordinanza che sarà pubblicata sul sito del Comune.

Foto di repertorio