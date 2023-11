La notte del 23 novembre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pomezia hanno arrestato un cittadino italiano 38enne, gravemente indiziato dei reati di evasione e falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull’identità personale.

Torvaianica, evade dai domiciliari e fornisce false generalità: arrestato un 38enne

L’uomo, in piena notte, è stato notato dai militari aggirarsi sul lungomare delle Meduse di Torvajanica e alla vista dei Carabinieri è entrato in un hotel, insospettendo i militari che hanno deciso di rintracciarlo per sottoporlo ad un controllo.

I Carabinieri hanno accertato che il 38enne, al fine di eludere il controllo circa la sua vera identità, ha fornito false generalità che una volta individuata e controllata alla banca dati, ha portato alla luce che l’uomo era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per reati in materia di violenza di genere e quindi si trovava fuori dal suo domicilio sprovvisto di alcuna autorizzazione.

L’arrestato è stato accompagnato presso le aule del Tribunale di Velletri dove il Giudice ha convalidato l’arresto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.