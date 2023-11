Controlli a Trastevere e Piazza Bologna: diversi locali sanzionati

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere, con il supporto dei colleghi del Gruppo Tutela Lavoro, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo contro la mala movida. Il servizio di controllo dei Carabinieri è stato mirato a prevenire e reprimere i reati in genere e a contrastare ogni forma di degrado, abusivismo e illegalità nello storico quartiere di Trastevere.

Nel corso dell’attività i Carabinieri hanno identificato oltre 200 persone, tra questi anche molti giovani minorenni. Due esercizi commerciali controllati di cui uno sanzionato amministrativamente per un importo di 9700 euro, con l’immediata sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Nell’ambito di analoghi servizi per contrastare la movida violenta, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna hanno sanzionato, ex. art. 14 ter legge 30 mar 2001 n.125 (legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati) un bar con sede in piazza, per aver somministrato bevande alcoliche a minori di 18 anni.

Corso medesimo servizio, sono stati segnalati alla Prefettura di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti due 21enni e un 19enne, sorpresi in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente tipo hashish.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio