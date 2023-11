Operatori ecologici per il Comune di Latina: domande entro il 30 novembre

Come viene riportato da Lavoro Facile, una società specializzata nei servizi di igiene ambientale ha affidato all’agenzia per il lavoro Randstad la ricerca di operatori ecologici da impiegare presso il Comune di Latina nelle seguenti attività: pulizia di strade, piazze e aree pubbliche; raccolta e spazzamento dei rifiuti; svuotamento bidoni. Per partecipare alla selezione c’è tempo fino al 30 novembre.

I requisiti

Requisiti: diploma o qualifica professionale, esperienza nella mansione, disponibilità part-time su turni anche nei week-end e giorni festivi (38 ore settimanali).

Il contratto offerto è a tempo determinato (la durata sarà definita in sede di colloquio).

Come fare per inviare il Cv

Per invio candidature clicca qui.