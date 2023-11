Blitz antidroga a Roma: sette arresti nelle ultime 48 ore

Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 7 persone, gravemente indiziate del retato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Roma, blitz antidroga: i controlli dei Carabinieri

Nella notte, in manette è finito un 45enne romano notato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina a cedere a un ragazzo alcuni involucri, prelevati da un nascondiglio ricavato sotto ad una pietra ai margini di via Ostuni, zona Quarticciolo. I militari lo hanno fermato ed hanno eseguito una verifica, rinvenendo, nello stesso nascondiglio, 13 dosi di cocaina e 130 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Sempre i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, in serata, hanno notato un’autovettura con quattro uomini a bordo in zona Cinecittà e quando si sono avvicinati per un controllo, uno degli occupanti del veicolo, un 28enne cubano, è scappato a piedi. L’uomo, inseguito dai militari, ha tentato di rifugiarsi all’interno dell’ex hotel Cinecittà in via Eudo Giulioli, ma è stato rintracciato all’interno dell’immobile occupato. Il 28enne ha opposto resistenza spintonando i Carabinieri ma è stato immobilizzato. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento e al sequestro di decine di dosi di droga, tra hashish, crack e marjuana, nonché di un bilancino di precisione. Il 28enne è stato arrestato mentre gli altri tre occupanti dell’auto sono stati identificati e risultati stranieri irregolari sul territorio nazionale per i quali è stata avviata procedura di espulsione.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno arrestato un 56enne romano, fermato a bordo della sua autovettura in via Tiburtina, quartiere San Basilio, e trovato in possesso di 40 dosi di cocaina. La successiva perquisizione nella sua abitazione, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire ulteriori 231 dosi della stessa droga, per un peso complessivo di 300 g.

Gli stessi Carabinieri hanno anche arrestato un 44enne originario della provincia di Bari, fermato a bordo della sua auto in via Eugenio Checchi, zona Tiburtina, e trovato in possesso di 14 dosi di cocaina e 6 dosi di crack, e una 25enne di Sora fermata a bordo della sua auto in via di Val Melaina, trovata in possesso di 10 dosi di cocaina e 350 euro in contanti.

Nel pomeriggio, infine, in via delle Vigne Nuove, i Carabinieri della Stazione di Roma Talenti hanno arrestato una 46enne romana trovata a bordo della sua auto con 4 dosi di cocaina e 180 euro, mentre in via dei Banchi Vecchi, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese hanno arrestato un 46enne del Marocco, senza fissa dimora, sorpreso in possesso di 16 g di hashish e alcune dosi di cocaina.

Gli indagati sono stati condotti presso le aule del Tribunale di Roma in piazzale Clodio dove gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.