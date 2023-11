Società del settore edile assume a tempo indeterminato 35 manovali da impiegare full-time presso cantieri di Sora nelle seguenti attività: carico, scarico e preparazione dei materiali necessari al muratore per la costruzione; realizzazione di strutture di sostegno per la costruzione delle opere in sicurezza; riparazione e manutenzione di fabbricati.

Il dettaglio dell’offerta lavorativa

POSIZIONE VACANTE

Numero posti: 35

Qualifica professionale: Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate CP

Istat 2011 8.4.2.1.0

Mansioni: tutte le mansioni proprie della qualifica professionale sopra indicata

REQUISITI

CONDIZIONI PROPOSTE

Tipo di contratto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Orario: TEMPO PIENO

Comune/i sede di lavoro: Sora

Retribuzione €: 1100

Note sulla retribuzione: RETRIBUZIONE MENSILE

Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198 del 2006 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi.

Invitiamo chi fosse interessato alla mansione indicata a inviare entro e non oltre il 01/12/2023 (indicando nell’oggetto della mail il riferimento ID dell’annuncio e nominando i file allegati con il nome e cognome del candidato) al seguente indirizzo e-mail: preselezionecpisora@regione.lazio.it i seguenti documenti a pena di esclusione:

1. un Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in format Europass (con estensione .doc o .pdf), firmato e con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs. n. 196/2003 così come innovato dal regolamento UE 2016/679 (GDPR).

2. il Format di Autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto.

3. la copia fronte/retro del documento d’identità valido deve essere allegata se l’istanza è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata o posta ordinaria. Tale copia fronte/retro non va allegata se la richiesta è sottoscritta con firma qualificata o con firma elettronica avanzata.

Come fare per inviare il Cv