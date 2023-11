Sulle alte vette del Lazio è arrivata un po’ di neve, ma non ancora sulle zone turistiche. Tuttavia, nella nostra regione e in un’altra limitrofa, la situazione sta cambiando. Anzi, in Abruzzo è già cambiata: la neve è già arrivata e ad esempio Campo Imperatore risulta già imbiancato su alcune immagini che girano sui social. Scopriamo insieme la situazione relativa al meteo, alla neve e alle temperature, che stanno cambiando. A meno di un mese dall’arrivo ufficiale dell’inverno, sembra che finalmente anche il clima si stia adeguando, con colpevole ritardo.

Lazio, l’inverno si avvicina: temperature in picchiata e quota neve che si abbassa. La situazione per le prossime ore

Ritardo sì, ma anche con un certo anticipo. Se ogni anno le temperature iniziano ad abbassarsi con consistenza intorno la fine del Ponte dell’Immacolata, stavolta il freddo sembra sia arrivato prima. Nonostante una estate caldissima e un autunno decisamente anomalo, la situazione sembra che stia cambiando. Già per questo fine settimana sono infatti segnalati forti venti e raffiche abbastanza fredde. Le temperature sono infatti in picchiata: – 12 gradi di media tra minima e massima. Per quanto durerà? Sembra poco. Infatti, la situazione è stata confermata per oggi e domenica, ma già da lunedì la situazione è in ripresa. Le temperature minime, che adesso si registrano intorno ai 4 gradi, torneranno a salire fino agli 11. I giorni seguenti si alterneranno con temperature basse e medie. Insomma, la situazione che parlava di un forte abbassamento delle temperature sembra sia stata scongiurata. Ciò non toglie che la sciabolata artica investirà il nostro Paese e la nostra regione nel weekend. Le massime rimarranno comunque sotto i 20 gradi. Per quanto riguarda la situazione neve?

A quanto si abbassa la quota neve nel Lazio?

Nel Lazio è previsto generalmente bel tempo, con qualche incertezza verso l’inizio della prossima settimana. Tuttavia, i rovesi saranno a tratti di forte intensità ed è prevista neve sugli Appennini anche sotto la quota di 1500-1600 metri. Insomma, un piccolo assaggio di inverno, ma prima che arrivi ufficialmente e senza situazioni altalenanti, bisognerà presumibilmente attendere ancora un paio di settimane. Stesso discorso presumibilmente per l’abbassamento delle quote dove saranno previste nevicate e l’apertura delle principali stazioni sciistiche.

Continuate a seguirci per verificare se le proiezioni meteo si avvereranno e soprattutto per capire quali saranno le evoluzioni e dunque le previsioni più accurate per l’inizio di dicembre 2023.