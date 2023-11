A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI PONTECORVO

Dalla sera del 28 novembre

Roma, 25 novembre 2023 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Pontecorvo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 novembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Roma e Napoli, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di esazione;

-nelle due notti di mercoledì 29 e giovedì 30 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza;

-dalle 22:00 di venerdì 1 alle 6:00 di sabato 2 dicembre: in entrata verso Roma, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Ceprano;

in entrata verso Napoli: Cassino.