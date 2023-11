Blitz antidroga a San Basilio, arrestate tre persone

Nelle ultime ore, nel quartiere San Basilio, i Carabinieri della Compagnia di Roma Monte Sacro, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 3 persone gravemente indiziate per reati inerenti agli stupefacenti.

San Basilio, blitz antidroga: in manette tre persone. Gli arresti effettuati dai Carabinieri

In manette è finito un 50enne romano, con precedenti, notato dai Carabinieri del Nucleo Operativo a bordo della sua auto in via Marchesa da Barolo e fermato per un controllo. La successiva perquisizione ha permesso ai militari di rinvenire 5 involucri di cocaina e 50 euro.

In via Recanati, invece, i Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno arrestato un 19enne romano sorpreso a cedere alcune dosi di cocaina ad un giovane, identificato e segnalato alla Prefettura, quale assuntore.

Gli stessi Carabinieri, infine, hanno arrestato un 34enne romano, già sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, fermato in via Arcevia dopo essere stato sorpreso a cedere una dose di cocaina ad un uomo, identificato e segnalato all’Autorità amministrativa.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.