Frosinone, contro un Genoa a pezzi Di Francesco può spiccare il volo

Frosinone-Genoa è la sfida tra le neopromosse terribili, due squadre diverse per principi di gioco e per scelte di mercato che si affrontano allo Stirpe per spiccare il volo domenica 26 novembre alle 15. Su Sportytrader sarà possibile seguire il live delle gare di calcio in tempo reale di questa giornata che regalerà sicuramente grande spettacolo.

Al Frosinone, Di Francesco sta rilanciando la sua carriera senza perdere l’identità che lo aveva promosso con giusto merito tra i tecnici più talentuosi del nostro paese: il suo Frosinone assomiglia al suo Sassuolo o la sua Roma, è votato all’attacco, al bel gioco e alla voglia di liberare il talento e i giovani dalle catene dell’eccessiva tattica. Una formula che l’allenatore non ha mai rinnegato, nonostante gli ultimi flop, e che i ciociari stanno seguendo alla lettera con ottimi risultati.

Frosinone: lo Stirpe arma in più per battere il Genoa

Il Frosinone è sfacciato ma mai presuntuoso e i suoi ragazzi, da Soulé in giù, possono fare la differenza, non sempre, magari non contro tutti, ma sono la linfa di una formazione che da neopromossa è dodicesima con 15 punti e potrebbe spiccare il volo battendo il Genoa. Una mano in questo senso potrebbe darla il fortino dello Stirpe: in casa solo Juve e Inter hanno fatto meglio dei ciociari. Di Francesco ha messo a referto 13 punti, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite e una sola sconfitta, alla prima con il Napoli campione d’Italia in carica.

Una spinta in più contro un Genoa che in trasferta fatica, solo quattro i punti conquistati con quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite lontano da Marassi. Va aggredito il Grifone quando è lontano da casa, Di Francesco lo sa e schiererà l’artiglieria pesante: pronto il 4-2-3-1 con Cuni più di Cheddira unica punta, sostenuto dai gioiellini Soulé, Reinier e Ibrahimovic. Soliti problemi in mezzo al campo con Barrenechea e Gelli a dover coprire l’emergenza infermeria, Mazzitelli e Harroui sono infatti ancora ai box. Infine ballottaggio in difesa con Monterisi e Romagnoli a giocarsi il posto vicino a Okoli.

Frosinone credici, il Genoa è a pezzi

Di sicuro oltre alle proprie qualità e al suo stadio, il Frosinone potrà approfittare della difficile situazione del Genoa. Gilardino si presenterà alla sfida senza la coppia d’attaccanti titolare Retegui-Gudmundsson, i trascinatori del Grifone, e senza il baluardo difensivo Bani, inoltre Messias tornerà ma solo per sedersi in panchina dopo il lungo stop.

La formazione sarà quindi da inventare soprattutto nel reparto avanzato dove sono rimasti solo Ekuban e Puscas, riserve anche in Serie B e nelle ultime uscite mai apparsi brillanti. Giocheranno loro oppure si avanzerà Malinovskyi vicino ad Ekuban, in ogni caso sarà un Genoa spuntato e incerottato, un’occasione ghiottissima per il Frosinone che domenica sera potrebbe trovarsi addirittura vicino alla zona Europa del massimo campionato italiano.

Foto di repertorio