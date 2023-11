Roma, tutti gli eventi culturali da oggi al 28 novembre

In settimana, sono diverse le iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Torna il consueto appuntamento con Musei in Musica, giunto alla sua XIII edizione e in calendario il 25 novembre , in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Prosegue poi l’ampio programma di eventi dal teatro alla danza alla musica, passando per il cinema, l’arte e la letteratura, con incontri e attività per bambini e famiglie proposti delle istituzioni culturali cittadine, dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024” e da quelle selezionate tramite l’avviso pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro – anno 2023”, attraverso cui Roma Capitale ha destinato circa 2 milioni di euro – fondi concessi dal Ministero della Cultura, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Fnsv). Ecco alcuni degli appuntamenti.

MUSEI IN MUSICA 2023

Il 25 novembre torna l’annuale appuntamento in notturna con Musei in Musica, la manifestazione – giunta quest’anno alla sua XIII edizione – promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizzata da Zètema Progetto Cultura e con la radio partnership di Dimensione Suono Soft. Divenuta ormai un punto fermo della stagione autunnale cittadina, l’iniziativa proporrà l’apertura straordinaria dalle 20 alle 2 del mattino dei Musei Civici di Roma Capitale e di numerosi altri spazi espositivi e culturali della città, consentendo a cittadini e turisti, con un biglietto d’ingresso pari a 1 euro (o gratuitamente dove espressamente indicato), di scoprire in orari inconsueti le opere d’arte delle collezioni permanenti e delle mostre temporanee attualmente in corso. In tutto saranno oltre 50 gli spazi che rimarranno aperti, all’interno dei quali si potranno visitare circa 50 mostre e si potrà assistere a oltre 100 eventi, tra momenti di intrattenimento e visite guidate. L’edizione di quest’anno sarà poi caratterizzata dalla concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: gli artisti e le artiste che si esibiranno durante la serata si faranno promotori di messaggi di sensibilizzazione leggendo o interpretando brani musicali dedicati al tema e in segno di solidarietà indosseranno la coccarda arancione simbolo della giornata. Il programma è suscettibile di variazioni. Per gli aggiornamenti e l’elenco completo delle strutture aderenti: www.museiincomuneroma.it.

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Nella programmazione di rassegne e festival, sono numerosi gli appuntamenti dedicati al tema della violenza di genere in concomitanza con il 25 novembre .

Nell’ambito della XXII edizione del RIFF Awards – Rome Independent Film Festival, la manifestazione a cura dell’Associazione culturale RIFF, con la direzione artistica di Fabrizio Ferrari, il 24 novembre alle 19, al Nuovo Cinema Aquila è in programma la proiezione di Le Spose di BB (Un percorso con gli uomini contro la violenza di genere), documentario sull’omonimo laboratorio teatrale ideato e condotto da Paola Leone e Stelvio Attanasi: un’indagine rivolta alla sensibilizzazione, alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, che vede protagonisti solo uomini. I due curatori prenderanno parte alla serata. Il biglietto singolo è acquistabile presso la biglietteria; per l’intero festival, abbonamenti disponibili online sul sito https://riff.it.

Prosegue fino al 31 dicembre Ora è qui. La quarta dimensione della cultura, festival multidisciplinare proposto dalle associazioni Fuori Contesto e Dire Fare Cambiare Aps dedicato alla promozione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite in ambito culturale, con diversi appuntamenti a ingresso gratuito e a basso impatto ambientale. Tra le attività in calendario, il 24 novembre c’è Come mi vesto, corso di formazione drammaturgica condotto da Tiziana Scrocca ed Emilia Martinelli, dedicato alle donne e finalizzato alla scrittura di un copione che includa le tematiche di parità di genere e di contrasto alla violenza. Il corso si avvarrà di spunti letterari e giornalistici per la produzione di un nuovo spettacolo, in scena nel 2024, ma con una lettura pubblica alla fine del processo creativo (14 dicembre). Orari corso: 9.15-12.15; gratuito con prenotazione obbligatoria a info@fuoricontesto.it e al 333.2260621.

L’Associazione Canova22 propone fino al 22 dicembre Close Up, manifestazione che indaga i nuovi linguaggi dell’arte attraverso video danza, installazioni, performance e workshop. Un progetto multidisciplinare che promuove la creatività e studia l’interazione tra le varie discipline inserendosi, in particolare, nel dibattitto attuale sulla condizione delle donne. Tra gli eventi in programma, il 25 novembre dalle 10 alle 20 presso la Fornace Canova (via Antonio Canova 22), appuntamento con Cinedans Program, rassegna di opere audiovisive realizzate da registe internazionali: una maratona di videodanza in collaborazione con la piattaforma olandese di Cinedans Festival di Amsterdam. Ingresso libero.

Nel foyer del Teatro Argentina, la Fondazione Teatro di Roma il 25 novembre alle 12 propone Qualcosa di lei, mise en espace di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi con Viola Graziosi. Un modo originale e leggero per affrontare il tema della violenza sulle donne e, più in generale, della difesa della parità di genere, anche attraverso il mondo dei social, un canale forse più efficace e innovativo per far sentire la propria voce. Ingresso libero.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Piccola, Beatrice Visibelli porta in scena dal 24 al 26 novembre La Mite, intenso monologo sulla violenza domestica che Nicola Zavagli (adattamento e regia) ha tratto dal racconto di Fëdor Dostoevskij. Dando voce al carnefice, la sensibilità dell’attrice si immergerà nei labirinti oscuri della sua mente, con uno sconcertante rovesciamento di prospettive e di ruoli, affrontando il rapporto uomo/donna nel suo schema maledetto di vittima e carnefice. Orari: venerdì e sabato ore 21; domenica ore 17.30. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Anche quest’anno la rete delle Biblioteche di Roma partecipa con Dalla tua parte sempre, ciclo di incontri che confluiscono nel ricco programma di iniziative promosso dal Dipartimento Pari Opportunità di Roma Capitale e diffuse su tutto il territorio cittadino. Tra gli appuntamenti: il 23 novembre alle 17 la Biblioteca Sandro Onofri ospita Mai più zitta!, incontro-dibattito, con omaggio alla scrittrice Michela Murgia, in cui interverranno le dott.sse Laura Storti e Monica Vacca, psicoterapeute e psicoanaliste dell’Associazione Il Cortile Casa Internazionale delle Donne, e il dott. Alessio Miceli, dell’Associazione Maschile Plurale. Il 24 novembre , nell’ambito dell’iniziativa Felice chi è diverso, promossa dall’ANPI XI “Ragazze della Resistenza”, dall’ANPI XII “Martiri di Forte Bravetta” e da Agapanto Aps, è in programma alle 16.30 alla Biblioteca Guglielmo Marconi un incontro-dibattito di approfondimento, che prende le mosse dal film La battaglia dei sessi (Jonathan Dayton e Valerie Faris, 2017), con Andrea Barbetti (scrittore e insegnante del Liceo Eugenio Montale di Roma) e l’arbitra di pallavolo Giorgia Adamo che si confronteranno sul linguaggio audiovisivo con testimonianze sul tema della discriminazione della donna nel lavoro e nello sport. Il 25 novembre alle 11 la Biblioteca Elsa Morante ospita la presentazione del libro Ragazze perdute. Gli ultimi giorni di Katy Skerl di Max e Francesco Morini (Paesi Edizioni, 2023); conduce, Gianni Maritati. Programma completo su https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/dalla-tua-parte-sempre/33664.

TEATRO E DANZA

Ultime battute per la seconda edizione di Teatro Incontra… a cura di Alt Academy Produzioni, con la direzione artistica di Pino Strabioli affiancato da Giovanni Scifoni, che punta a portare il teatro fuori dal centro città, con diversi spettacoli di teatro e musica ma anche con laboratori culturali, artistici e musicali. Presso il Teatro degli Audaci (via Giuseppe De Santis 29), il 23 novembre alle 14, la giornata finale si apre con il laboratorio Un work in progress pittoresco e particolare, una finestra sul pittoresco percorso che ha portato alla messa in scena di “Ho bisogno di sentire qualcuno che mi dica che sto bene”, spettacolo realizzato attraverso un metodo di creazione collettiva e orizzontale. Interverranno le attrici, la drammaturga e il regista (Elisa Di Eusanio, Giulia Galiani, Valentina Martino Ghiglia, Marta Nuti, Maria Teresa Berardelli e Giacomo Vezzani). Alle 21, Pino Strabioli e Lucia Poli saranno sul palco con Lectio Magistralis, ma non troppo!: il direttore artistico della rassegna, in dialogo con l’attrice, ne ripercorrerà la carriera in un’intervista-spettacolo che, tra memoria e poesia, sarà anche l’occasione per ricordare il fratello dell’artista, Paolo Poli. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria allo 06.4070056 e alla mail info@altacademy.it.

Si conclude il 24 novembre Scena Pubblica – IN/OUT, la stagione culturale nel Municipio VIII di Roma a cura di TWAIN Centro Produzione Danza con la direzione artistica di Loredana Parrella. Presso la Biblioteca Arcipelago Auditorium (via Benedetto Croce 50), la giornata finale vede in programma alle 19 Memorie di un Ciabattino di Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo (Anonima Teatri). Lo spettacolo porta in scena la storia di Donato (interpretato da Valerio Riondino), abile ciabattino e servo fidato del senatore Catone l’Uticense, costretto a fuggire con il suo padrone all’indomani del passaggio del Rubicone da parte di Cesare, nel 49 a.C., lasciando a Roma il figlio di 7 anni. La storia del legame inestirpabile che c’è tra un padre e un figlio, di quanto gli insegnamenti e l’amore di un genitore possano oltrepassare i limiti fisici dello spazio e del tempo. Seguirà Quattrochiacchiere, incontro nel corso del quale gli artisti incontreranno il pubblico per confrontarsi sui temi dello spettacolo. Ingresso libero.

Appuntamento fino al 26 novembre con Ctonia, festival dedicato alle arti performative organizzato da Chiasma con la direzione artistica di Salvo Lombardo, che vede il coinvolgimento di alcune tra le voci più significative della scena artistica contemporanea. Il sottotitolo dell’edizione di quest’anno è rebuilding desire che evoca un desiderio profondo, “riedificazione” del nostro presente. Il programma intreccia workshop e live performance, dando vita a un festival composito in grado di offrire una visione ad ampio raggio del panorama artistico nazionale. Il 22 novembre a Fortezza Est (via Francesco Laparelli 62) si parte alle 20 con Je Vous Aime, lecture di Diana Anselmo (performer sorda bilingue, italiano e LIS, e attivista; anche alla regia) e Sara Pranovi (interprete LIS con competenze specifiche nella performance artistica) che vuole raccontare “coloro di cui la Storia non tiene conto” (gratuito con prenotazione consigliata su Eventbrite); entrambe saranno ospiti del talk Our body remains the enduring reality, in programma alla fine della performance.

Il 23 novembre ci si sposta a Ostudio (via Oreste Salomone 3a) per il workshop di movimento per udenti e persone sorde dal titolo Collage: Daria Greco (coreografa performer) e Cesare Benedetti (interprete LIS) condurranno i partecipanti nella realizzazione di un collage performativo collettivo assemblando immagini e parole; il 24 novembre è in calendario Spinte, workshop di movimento e scrittura (accessibile per persone sorde con interpretazione LIS) condotto da Claudio Larena attorno al gesto della “spinta”, appunto, inteso come gesto relazionale plurivalente (entrambe le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria su Eventbrite; orari: dalle 17.30 alle 20.30).

Sempre fino al 26 novembre è in programma Spinaceto Past & Future, progetto curato da Teatro Stabile delle Arti Medioevali-Società Cooperativa. La manifestazione punta a coinvolgere fasce non abituali di pubblico (giovani, anziani, persone con disabilità) del Municipio IX attraverso l’uso di strumenti tecnologici innovativi capaci di sfumare il limite tra attore e spettatore ma anche rievocare la memoria storica delle numerose esperienze teatrali che si sono succedute sul territorio. Di seguito gli spettacoli di questa settimana al Teatro della XII (via Avolio 60): il 22 novembre alle 19, A Handbook of (Un)Sinking con Tommaso Arnaldi, di Erdem Avşar che propone anche, alle 20, con Marco Tempera, Come Back Señor Solar (in prima mondiale), entrambi testi sulla condizione del rifugiato e delle seconde generazioni; alle 21, va in scena How to Marry Jonas, tragicommedia firmata da Asli Ekici, con Barbara Alesse. Il 23 novembre alle 21 Mauro Santopietro, in collaborazione con gruppi di cittadini, porta sul palco Spinaceto, drammaturgia-cosmografia del quartiere; il 25 novembre , sempre alle 21, è la volta della commedia La magia dell’uovo di Gian Maria Cervo, per la regia di Flavio Albanese e con Luca Iervolino. La programmazione si chiude il 26 novembre alle 21 con Le quattro morti di Pier Paolo Pasolini, performance-workshop che porta in scena delle stesure di un testo-cosmografia su Pasolini a cura di Gian Maria Cervo, La Fura dels Baus e Riccardo Festa. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail ufficiostampaquartieridellarte@gmail.com.

Nel quartiere di Tor Bella Monaca, in chiusura il 26 novembre anche HAIKU Festival di Arti Effimere, la rassegna di nuovo circo, teatro e street art presentata da Kollatino Underground, con la direzione artistica di Chiara Crupi e Guglielmo Magellano Bartoli, nello chapiteau all’interno del Parco della Pace (viale Duilio Cambellotti ingresso via Vico Viganò). Il 22 novembre alle 18 è in programma BanDita, spettacolo di Teatro delle Ombre in cui le mani di Silvio Gioia si trasformano in animali e personaggi (gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail kollatinounderground@gmail.com o al numero 340.3277470); il 23 novembre alle 17 clownerie e improvvisazioni urbane saranno protagoniste di Fiabe metropolitane, lo spettacolo della Compagnia Magellano Bartoli con Costantino Pucci (ingresso libero). Il 24 novembre alle 20.30 la Compagnia Teatrale Rampa Prenestina porta in scena Aspettando Bo, pièce liberamente ispirata al capolavoro di Samuel Beckett che racconta, con un gioco teatrale gioioso e libero, la vita e le emozioni di 2 ragazzi nati e cresciuti nel Campo Rom di Via dei Gordiani a Roma; il 25 novembre alle 20.30 (in replica il 26 novembre alle 18) è la volta di Duo Padella, spettacolo circense di Isaac Valle e Giuliano Garufi del Circo Madera (per i residenti del Municipio VI, questi ultimi due spettacoli sono gratuiti con prenotazione obbligatoria alla mail kollatinounderground@gmail.com o al numero 340.3277470; a pagamento per i non residenti con acquisto online su https://oooh.events). Il 26 novembre alle 12, è la volta di Gianluigi Capone con il suo Circo in valigia, un gioco poetico e divertente per tutto il pubblico. Alle 17, torna la Compagnia Magellano Bartoli per presentare, in una restituzione aperta a tutti, i risultati del laboratorio itinerante Poesia e Fiabe Metropolitane, rivolto ai residenti dai 65 anni e i loro nipoti: dopo l’ascolto e la raccolta creativa delle storie, finalizzata alla sistemazione delle memorie, queste sono state digitalizzate e verranno donate all’archivio storico del VI Municipio. Questi ultimi appuntamenti sono tutti a ingresso libero.

Proseguono fino al 26 novembre al Centrale Preneste Teatro (via Alberto da Giussano 58) gli appuntamenti per tutta la famiglia di YOU Three – The YOUng city, rassegna di teatro, danza, musica, circo e nuovi linguaggi del contemporaneo a cura di Ruotalibera Teatro. tra gli ultimi spettacoli in scena, il 24 novembre alle 21 Produzione Nontantoprecisi e Passepartout Cooperativa propongono Eneidi, pièce che vede il protagonista, Enea, muoversi a ritroso, per fondare una città già fondata, per dare un ethos a una città già adulta; una città che deve cantare la sua magnificenza e che vuole ancorarsi a essa per la costruzione di una nuova comunità. Ingresso libero con prenotazione consigliata on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi oppure con ingresso diretto il giorno dello spettacolo dalle 20.30 fino a esaurimento posti.

È in corso fino al 26 novembre Corpo_Città, il progetto di Margine Operativo che, attraverso linguaggi artistici differenti, propone un viaggio fra gli orizzonti mobili delle pratiche performative contemporanee e le loro relazioni con il “corpo” della città. Di seguito gli ultimi appuntamenti: a Fortezza Est (via Francesco Laparelli 62), il 24 novembre alle 18.30 Margine Operativo, in network con la rete P.A.C.- Performing Arts Contemporanee, propone l’incontro Corpi e Città, un momento di confronto per riflettere sulle nuove sfide poste all’universo delle performing arts in una città in continuo cambiamento.

Ci si sposta presso il Centro giovanile “Batti il tuo tempo Evolution” (via Marco Dino Rossi 9) alle 20.30 per Un’altra Medea. Secondo movimento, performance diretta da Pako Graziani, con Lucia Cammalleri, che ibrida il teatro con la danza, intrecciando il mito di Medea con la contemporaneità. Il 25 novembre alle 19 è in programma il talk con videoproiezioni su Human Landscapes, progetto multiforme di scomposizione artistica curato dal gruppo Margine Operativo, che si prefigura come indagine poetica sulle arti performative contemporanee, le sue estensioni e le sue espansioni in dialogo con i paesaggi urbani (intervengono: Giovanna Velardi, Valerio Sirna, Arianna Lodeserto e Nicola Galli). Alle 20.30 Yoris Petrillo sarà sul palcoscenico con Animali: attraverso la danza, un’esplorazione della natura umana attraverso lo sguardo degli animali, da un’idea di Alessandra Ferraro e Pako Graziani (anche alla regia); alle 21.30 è di scena Look me inside, performance della coreografa e danzatrice Giovanna Velardi ideata su ispirazione dell’abito realizzato in “tessuto di luce” da Concetta Guercio. Ingresso libero.

Si concludono le invasioni artistiche de Le città possibili 2023, seconda edizione della rassegna proposta fino al 26 novembre dall’Associazione culturale Valdrada nel Municipio X. Questi alcuni degli appuntamenti in programma nel corso della giornata finale nel cortile della Biblioteca Elsa Morante: alle 11 Lorenzo Galli propone Poom-cha, commedia interattiva con musica completamente dal vivo, una performance itinerante piena di energia; alle 12 c’è Hop Hop, spettacolo di arti circensi e clownerie con Simone Romanò; alle 16, la Compagnia Artemakìa chiude la kermesse con Soul of Nature, favola acrobatica scritta e diretta da Milo Scotton tra meraviglia e acrobazie, poesia e virtuosismi. Accesso libero.

Si conclude sempre il 26 novembre Periferica | Bast’Oggi Danzo, progetto del Balletto di Roma che intende creare innesti di danza urbana in spazi ai confini liminali di quartieri complessi e ad alta concentrazione demografica. Nella Casa per Ferie Severino Fabriani (via Don Carlo Gnocchi 70), il 23 novembre dalle 10 è in programma la tavola rotonda Danza senza limiti. Protagonisti urbani e nuovi linguaggi, una riflessione aperta a cura di Francesca Magnini su come sta cambiando l’universo di Tersicore oggi, attraverso un’analisi delle mutazioni dei confini estetici e ideologici. Tra i relatori principali Carmela Piccione, autrice del libro 1960 Passi di Danza. Il 25 novembre dalle 14 alle 17 (presso la Casa per Ferie Severino Fabriani) e il 26 novembre dalle 16 alle 18 (nella sede del Balletto di Roma di via Pineta Sacchetti 199) Cora Gasparotti e Decle conducono l’ultimo laboratorio di questa edizione, BPM | Ballet Poem Metaverse, uno stimolo affinché danza e poesia si incontrino da vicino, completandosi. Prosegue, infine, fino al 24 novembre Spiritual Body Experience, laboratorio a cura di Valerio Longo sulla capacità che ognuno ha di mettersi in gioco e adattarsi al meglio in contesti e spazi di relazione inusuali (orari: dalle 15 alle 17). Tutte le attività sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, previa prenotazione sul sito www.ballettodiroma.com o ai numeri 06.64463194 – 06.90375236.

Presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo, per Lotto TBQ, il progetto di ricerca teatrale realizzato da E.D.A. in Ati con il Centro Nazionale di Produzione della Danza Orbita|Spellbound, il 24 novembre alle 20.30 è in programma la prova aperta di The Cloud, progetto dell’artista bielorusso in residenza Arkadi Zaides. Il progetto performativo, ancora in fase creativa, affronta le tematiche legate alla crisi climatica partendo da uno dei più grandi disastri ambientali nella storia recente: l’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl. Dopo la prova aperta si terrà l’incontro col pubblico durante il quale Andrea Pocosgnich dialogherà con l’artista. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

È sempre a cura del Balletto di Roma il progetto Planetarium Danza che fino al 20 dicembre , nelle sue due sedi, propone incursioni laboratoriali pratiche e teoriche di danza contemporanea, urbana, circense, performance e coreografia digitale. Doppio appuntamento il 25 novembre nella sede di via della Pineta Sacchetti 199 che ospiterà la restituzione di due laboratori: alle 17 Splash di Emilio Calcagno, incentrato in particolare sul rapporto col suolo, il peso del corpo, equilibrio e disequilibrio; alle 17.30, Il corpo pensante a cura di Nicola Galli che ha voluto esplorare il corpo quale crocevia e luogo di intersezione tra lo spazio, il suono e il movimento. Accesso gratuito fino a esaurimento posti riservato a operatori di settore (studenti e docenti di danza, coreografi, operatori culturali) con prenotazione sul sito www.ballettodiroma.com o ai numeri 06.64463194 – 06.90375236.

Torna, per la XII edizione, Corviale Urban Lab, il progetto multidisciplinare proposto dall’Associazione culturale Procult, ideato da Alessio Conti e diretto da Giuseppe Casa. Un festival che abbraccia diversi linguaggi dell’arte, con una proposta a 360° nata con l’obiettivo di coinvolgere gli abitanti nella rinascita culturale del quartiere attraverso un intervento di rivitalizzazione del tessuto sociale. Tra gli appuntamenti della settimana, il 24 novembre dalle 16 alle 18 ScuderieMArteLive propone nella galleria Mitreo-Arte Contemporanea (via Marino Mazzacurati 61-63) un Laboratorio di teatro sociale che coinvolgerà i residenti che vivono in particolari situazioni di difficoltà nella messa in scena di uno spettacolo che verrà presentato nella giornata finale della manifestazione; il 25 novembre dalle 16.30 alle 17.30, Poesie a Corviale con il MEP (Movimento per l’Emancipazione della Poesia) che disseminerà il quartiere di poesie appendendole agli alberi; in contemporanea, tra le strade del “Serpentone”, è in programma Pasolini incontra la street art a Corviale nel corso del quale l’attrice teatrale Alessandra Merico proporrà la lettura di celebri poesie di Pier Paolo Pasolini mentre l’Associazione Æterna condurrà i partecipanti in un tour guidato per ammirare le numerose opere di street art presenti. Gran finale il 25 e 26 novembre dalle ore 20 al Teatro San Raffaele (via di S. Raffaele 6) che ospiterà due giornate di spettacolo tra teatro, danza, circo, reading letterari e musica. La prima giornata vedrà sul palco: Opificio 03 con lo spettacolo Le baccanti; Gabriele Bernabò che presenta il suo nuovo progetto musicale Androgy̆nus; la Piccola Orchestra di Tor Pignattara; la band Underdog; Salvo Mizzle; la coreografa Eleonora Frascati in Sinfonia Diagonale; gli spettacoli di circo contemporaneo di Giulio Linguiti e Mariano Fiore; i reading di Matteo Moro con La neve che non ci siamo detti e Alessia Murgi con Rumore di mosche e campane. Il 26 novembre si parte con gli spettacoli Gente di Balletto Civile e KASTER – Il viaggio_Capitolo I del Collettivo Enzima T; seguiranno i concerti di Novagorica, GEA e Orchestra improvvisata; per la danza, in programma le performance di Uscite D’emergenza e quella di Arianna Balistreri con Inside the dance; per il circo, attesi Federico Laurenzi con Giocolo e lo spettacolo di magia del Mago Umberto Carpani; si chiude con il reading di Ortensia Sayre Macioci in Santa Joan. Ingresso libero.

Fino al 20 dicembre , il Centro Nazionale di produzione della Danza ORBITA Spellbound propone Corpi in Ascolto, rassegna di danza per le scuole che, attraverso spettacoli, incontri e residenze artistiche, intende incoraggiare lo sviluppo di nuovi sguardi critici sulle pratiche performative contemporanee. Al Teatro Palladium (piazza Bartolomeo Romano 8), il 22 novembre dalle 17 alle 19, ultimo appuntamento con INTORNO. Idee, pratiche e strumenti, laboratorio a cura di Laura Squarcia di accompagnamento all’esperienza della visione dedicato ai docenti (gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail orbitapromozione@gmail.com). Il 25 novembre alle 20.30, sempre nel teatro di Garbatella, va in scena Talos, performance di Arkadi Zaides che esamina la relazione tra movimento, tecnologie e futuro dei confini; seguirà Documentary Choreography, incontro a ingresso libero a cura di Piersandra Di Matteo che vedrà protagonista il coreografo in dialogo con Andrea Costa (Baobab Experience) e Lorenzo Pezzani (Liminal – Università di Bologna).

Arkadi Zaides firma, inoltre, Necropolis, la performance, che lo vede anche in scena con Emma Gioia, in programma allo Spazio Rossellini (via della Vasca Navale 58) il 26 novembre alle 20.30, dedicata a rifugiati e migranti che hanno perso la vita durante il viaggio verso il continente (drammaturgia, testi e voce: Igor Dobricic).

Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Continua fino al 30 novembre la XII edizione di Agorà – Teatro e Musica alle Radici, il festival di teatro, musica, danza, circo e clownerie organizzato da Il NaufragarMèDolce. Tra le proposte della settimana, al Parco Andrea Campagna (via Filippo Meda), il 25 novembre alle 16.30 la Compagnia 3D Dané porta in scena lo spettacolo di teatro circo irriverente e trasgressivo, Black & Smilzo. Ingresso libero.

Fino al 21 dicembre prosegue Urgenze – Festival diffuso di immersioni teatrali a cura de IlNaufragarMèDolce. Il 25 novembre doppio appuntamento con Chiara Casarico e Tiziana Scrocca presso la Biblioteca Aldo Fabrizi: alle 17, va in scena Follie d’amore, spettacolo comico in cui alla parodia si affiancheranno brani celebri della musica pop italiana e internazionale, mescolandole ad arie della musica classica: da Battisti a Mina, da Bizet agli Abba, passando per Bennato, Ravel e Mozart; alle 17.40 è la volta di Zit 3.0, in bilico tra reale e surreale, tra piccoli momenti di quotidiana follia ed esistenziali speculazioni sul linguaggio, in cui si intrecciano il teatro clown, la comicità di situazione, rimandi alle comiche del film muto, ma anche a Totò e Peppino, Troisi e Dario Fo. Ci si sposta al Parco Andrea Campagna (via Filippo Meda) il 27 novembre alle 16 per Migrazioni – Storie di integrazione urbana, intervista itinerante a opera di Luciano Pastori e Rita Superbi ai cittadini immigrati nel territorio del IV Municipio, che contribuiscono con il proprio lavoro alla vita della comunità. Ingresso libero.

Prosegue l’edizione autunnale di Sempre più fuori_ AUTO(RITRATTI), il festival proposto da Cranpi in programma fino al 30 novembre in diversi luoghi del Municipio II che indaga il rapporto tra “tradizione” e innovazione nel campo della sperimentazione e della ricerca artistica. Al Goethe-Institut (via Savoia 13), il 24 e 27 novembre alle 20 sono in programma due reading-spettacolo a partire dalle opere di Italo Calvino, in occasione del centenario dalla nascita dell’autore; il primo vedrà le letture di Giovanni Onorato mentre il secondo è a cura di Martina Badiluzzi. Il 28 novembre alle 19 appuntamento con Passo a due. Katia Ippaso incontra Lica Lanera, incontro in cui la giornalista Katia Ippaso ripercorrerà la carriera di Licia Lanera, autrice, attrice, drammaturga e regista che nel suo percorso artistico annovera diciassette spettacoli e due premi Ubu. Ingresso libero.

Fino al 16 dicembre , l’associazione Per Ananke presenta Olympe, un percorso multidisciplinare che, attraverso il teatro, intende porre l’attenzione sulle caratteristiche, artistiche e creative, di un teatro che nasce e si sviluppa al di fuori dei luoghi tradizionali, nella fattispecie quelli detentivi, e indagare come agisca all’interno dei luoghi tradizionali, favorendo non solo una riflessione sulla drammaturgia e i linguaggi del teatro sociale ma anche un dialogo costruttivo tra società civile e mondo carcerario. In programma, spettacoli, incontri e laboratori dedicati allo studio della drammaturgia teatrale contemporanea, frutto di esperienze all’interno di luoghi ristretti, e ai linguaggi teatrali utilizzati. Presso il Centrale Preneste Teatro (via Alberto da Giussano 58) il 27 e 28 novembre alle 19 è in programma Olympe, incontro di formazione e spettacolo con la regista Francesca Tricarico e le attrici dello spettacolo Le Donne del Muro Alto. Partecipazione gratuita.

Fino al 24 dicembre Teatro Mobile porta per le vie della Capitale il progetto Ascolto il tuo cuore città, un fitto programma di performance in cuffia itineranti, site specific e a impatto zero, con la regia di Marcello Cava e la drammaturgia di Pina Catanzariti. Questa settimana, per il ciclo Occhi nella memoria ascoltando il passato, il 23 novembre alle 21 al Circo Massimo (via dell’Ara massima di Ercole) è in programma il viaggio in cuffia Memorie antiche di Lucrezio, con la lettura di Paolo Musio di frammenti e stralci in latino dal “De rerum natura” (sonorizzazione Riccardo Ancona; presa diretta a cura di Matteo Orsini). Il 28 novembre ci si sposta nel quadrante sud della città per Teatro Mobile all’EUR, percorso in cuffia con Luigi Prisco che racconterà l’E42, l’ultima realizzazione architettonica in un paese sull’orlo del disastro bellico, a cui il regime attribuì significati simbolici che tracciarono utopie e richiami metafisici (suono a cura di Matteo Orsini); appuntamento alle 16 in viale della Civiltà del Lavoro angolo Quadrato della Concordia. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su https://www.teatromobile.eu.

Prosegue fino al 20 dicembre al Teatro Manzoni (via Monte Zebio 14c), In Altre Parole, la XVII edizione della rassegna internazionale di drammaturgia contemporanea a cura dell’Associazione Culturale DianAct Platea e ideata da Pino Tierno, curatore anche dell’incontro in programma il 28 novembre alle 17.30 dal titolo Ad altra voce. Drammaturghi e traduttori italiani (Marco Casazza, Zuzana Nemcikova, Lianna Nobile, Francesca Terrenato, Ramona Pellegrino e David Campora) saranno insieme per discutere sulle opportunità di scambio e sulle specificità dell’adattamento teatrale. Ingresso libero.

Questo il cartellone proposto dalla Fondazione Teatro di Roma. Al Teatro Argentina il 23 novembre al via le repliche de Il Ministero della Solitudine, spettacolo di lacasadargilla per la regia di Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni. Una scrittura interamente originale a cura di tutto l’ensemble (composto da Caterina Carpio, Tania Garribba, Emiliano Masala Giulia Mazzarino e Francesco Villano) che si avvale della collaborazione di Fabrizio Sinisi, che cura la drammaturgia del testo, e di Marta Ciappina che cura la drammaturgia del movimento. Ispirata a una notizia vera, la pièce indaga la solitudine per flash, incontri, partiture all’orlo di una danza. In scena fino al 3 dicembre ; orari: prima, martedì e venerdì ore 20; mercoledì e sabato ore 19; giovedì e domenica ore 17.

Al Teatro India fino al 26 novembre proseguono le repliche di Circe, terzo capitolo del progetto DONNE! Trilogia sulle Donne dal mito ai social di Luciano Violante, con Viola Graziosi, regia e scene di Giuseppe Dipasquale, ispirata a tre figure femminili della mitologia greca (giovedì, venerdì e sabato ore 20; domenica ore 18). Il 22 novembre alle 17 è in programma un talk a ingresso libero fino a esaurimento posti nel corso del quale il pubblico potrà approfondire i temi dello spettacolo con gli artisti. Modera: Laura Palmieri.

Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande, il 22 e 23 novembre alle 21 va in scena La Monaca di Monza, spettacolo scritto e diretto da Annig Raimondi (anche in scena con Alessandro Pazzi ed Eliel Ferreira de Sousa), che porta sul palco uno dei personaggi più complessi della letteratura di tutti i tempi, resa immortale dal Manzoni nei Promessi Sposi, che rievoca diversi personaggi delle monache di clausura fra il ‘600 e l’800, dalla cronaca scandalosa alla letteratura e viceversa, da Enrichetta Caracciolo a la Religieuse di Diderot, alle monache napoletane portate in luce da Stendhal. Dal 24 al 26 novembre appuntamento con Cosa ti cucino, amore?, commedia scritta e diretta da Linda Brunetta con Caterina Casini, Maria Cristina Fioretti e Carlina Torta che interpretano tre donne riunite in una serata in cui si intrecceranno storie, leggende, bugie e grandi verità. Una sarabanda di equivoci, fraintendimenti, colpi di scena condito da un’ironia al femminile moderna e originale. Orari: venerdì e sabato ore 21; domenica ore 17.30. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro del Lido di Ostia il 24 novembre alle 19 La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello e l’Associazione Cadmo per Le vie dei festival presentano Come un animale senza nome da Pier Paolo Pasolini. Un progetto di e con Lino Musella, con le musiche originali dal vivo di Luca Canciello e la drammaturgia Igor Esposito. Un viaggio poetico e sonoro, alla riscoperta della straordinaria potenza del pensiero del poeta bolognese.

Il 25 novembre , sempre alle 19, Excursus e PinDoc presentano Quadri 2023, progetto coreografico di Ricky Bonavita che unisce nuove creazioni a riallestimenti di brani dal repertorio, proponendo un’esplorazione creativa e drammaturgica rivolta a una ricerca sul corpo come strumento per rinnovare la danza e l’arte scenica. L’ideazione e la regia sono di Bonavita che firma le coreografie assieme a Claudia Pompili e anche in scena con Valerio De Vita, Andrea Di Matteo, Claudia Pompili e Antonio Taurino.

Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Il Teatro Biblioteca Quarticciolo, il 25 novembre alle 21, ospita Di Ridere Di Piangere Di Paura, lavoro scritto e interpretato da Gioia Salvatori, che ne cura anche la regia con Gabriele Paolocà. Uno spettacolo a metà tra la prosa e la poesia in musica, in cui l’attrice è accompagnata sul palco dalle note del jazzista Simone Alessandrini. La protagonista affida ai versi le domande fondamentali dello stare al mondo, oggi, in questo presente pieno di distrazioni, di egoismi, di vizi di forma. Le risposte si trovano e si perdono, si compongono e si sfaldano, proprio come le rime. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro Villa Pamphilj, il 26 novembre alle 11.30 Franca Abategiovanni sarà sul palco per Teresa Zum Zum, esilarante spettacolo scritto da Cesare Belsito e diretto da Nadia Baldi. La storia di una donna che decide di andare in cura da uno psicanalista per risolvere un suo problema capitale: la paura di fare sesso con gli uomini. Il personaggio di Teresa è pari a un clown che, con la sua tenerezza e il suo disorientamento, riesce anche a far ridere a crepapelle lo spettatore. Per info e prenotazioni: 06.5814176 – scuderieteatrali@gmail.com.

MUSICA

Ultime battute per Keep Talking – Jazz Edition 2023, rassegna jazz a cura di Promu – All for Music. Il 22 novembre alle 21, sul palco del Teatro di Villa Lazzaroni (accesso da via Appia Nuova 522 e da via Tommaso Fortifiocca 71), gran finale con Around Gershwin, concerto del trio composto da Giovanni Tommaso, (contrabbasso), Rita Marcotulli (pianoforte) e Alessandro Paternesi (batteria). Alla fine del live, è in programma un talk condotto dalla giornalista e divulgatrice Valentina Lo Surdo, in cui i tre artisti approfondiranno alcuni aspetti del repertorio di Gershwin rispondendo alle domande del pubblico. Ingresso a pagamento; gratuito per under 18, studenti delle scuole di musica del Municipio VII, disabili e accompagnatori, over 65.

Tra gli appuntamenti finali della seconda edizione di Teatro Incontra… a cura di Alt Academy Produzioni, il 22 novembre alle 21 al Teatro degli Audaci (via Giuseppe De Santis 29) va in scena Parlami d’amore. Quando la radio cantava la vita, spettacolo sulla stagione musicale tra il 1918 e il 1940 in cui Mario Incudine, accompagnato da Antonio Vasta al pianoforte e alla fisarmonica, condurrà il pubblico in un viaggio alla scoperta di un pezzo fondamentale della storia italiana. Un omaggio alla canzone d’autore di quegli anni, un repertorio poco battuto, ma ricco di fascino e di bellezza. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria allo 06.4070056 e alla mail info@altacademy.it.

Si conclude il 23 novembre la XXVI edizione di Una striscia di terra feconda, il festival franco-italiano di jazz e musiche improvvisate proposto dal Teatro dell’Ascolto, con la direzione artistica di Paolo Damiani, Armand Meignan e Roberto Catucci. L’ultimo appuntamento è in cartellone allo Spazio Rossellini (via della Vasca Navale 58) alle 21 e vedrà in scena Amori difficili, spettacolo dedicato all’omonima raccolta di novelle scritte da Italo Calvino tra il 1949 e 1967 in cui il grande scrittore racconta di movimenti interiori e di viaggi verso il silenzio. Attraverso due racconti – “L’avventura di un fotografo” e “L’avventura di una moglie” – prenderanno vita delle miniature di drammaturgia, istantanee letterarie tra voce (Maria Laura Baccarini) e musica (Luca Aquino alla tromba, Paolo Damiani al contrabbasso e Antonio Jasevoli alla chitarra). Biglietti su https://www.ticketone.it e presso il botteghino del teatro.

In chiusura il 26 novembre il Roma Jazz Festival, la kermesse musicale giunta alla 47ᵃ edizione, proposta dall’International Music Festival Foundation (IMF) e diretta da Mario Ciampà. Di seguito gli ultimi concerti in programma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: il 22 novembre alle 21 arriva l’Eishan Ensemble, formazione in continua evoluzione guidata dall’acclamato musicista e compositore iraniano-australiano Hamed Sadeghi. Il 26 novembre alle 18 gran finale della kermesse che vedrà sul palco tre musicisti straordinari, a partire da Shabaka Hutchings, la voce più rappresentativa della nuova scena inglese. A dialogare con le sue evoluzioni al sax, al clarinetto e al flauto ci saranno le melodie del cantante e compositore marocchino Majid Bekkas e la potente e raffinata complessità ritmica del batterista americano Hamid Drake. Biglietti online su https://www.ticketone.it. Da non perdere, inoltre, gli ultimi eventi a ingresso gratuito: il 22 novembre alle 10, la masterclass con Luigi Sidero al Conservatorio di Santa Cecilia (via dei Graci 18); il 26 novembre alle 16 la conferenza Storia della Musica nelle Americhe presso la Scuola di Musica John Coltrane (viale della Primavera 4).

Fino al 17 dicembre nel Municipio XIII è in programma Un giorno tutto questo niente sarà tuo a cura dell’Associazione Culturale Progetto Goldstein. Trenta appuntamenti gratuiti nel cuore del quartiere Torrevecchia, in un percorso tra la scrittura, la narrazione, la musica, l’arte e l’ecosostenibilità, per prendere coscienza di sé e di quello che ci circonda. Tra i laboratori in calendario questa settimana ( dal 23 al 26 novembre ) nel Centro Anziani Numai (via Cristoforo Numai), con Parola Orale, condotto da Fabio Morgan e Giacomo de Angelis, attraverso attività come il racconto di storie familiari o l’esplorazione di tradizioni orali, i partecipanti impareranno l’importanza della voce e della storia nella costruzione della comunità (dalle 15 alle 18). Partecipazione gratuita.

Al Corviale, fino al 30 novembre , appuntamento con Le ali della città 2023, festival musicale del “non centro” proposto da MRF5 nel giardino del Punto-ristoro del centro polivalente Nicoletta Campanella (via Marino Mazzacurati 74). Il 23 novembre Alberto Salerno, Consuelo Ciatti e Maurizio Malabruzzi conducono I parolieri e il rap: differenze!, corso di storia della musica e degli strumenti musicali in cui, in particolare, si parlerà dell’utilizzo dell’autotune da parte dei giovani artisti. Il 27 novembre live di Alexander Bălănescu con lo Sha-man Quartet; il 28 novembre a salire sul palco in trio sarà il jazzista Roberto Ottaviano. Tutti gli appuntamenti sono alle 18; ingresso libero.

Dal 24 novembre al 30 dicembre l’Associazione Trousse Aps propone Performing Arts Music Picture Dance Theatre, la rassegna che vedrà sul palco grandi nomi del panorama artistico nazionale e internazionale ma anche giovani talenti, per un ricco programma adatto a un pubblico di tutte le età. Tra gli eventi in programma questa settimana, presso lo spazio di via di Tor Cervara 65, appuntamento con Mille Bolle Blu, azione performativa che vedrà Stefano Di Battista e Nicky Nicolai esibirsi accanto a promettenti giovani artisti. Ingresso libero con prenotazione alla mail trousse@hotmail.it o su WhatsApp al numero 339.5363402.

Si conclude il 25 novembre Tor Bella Monk – Jazz senza confini, la rassegna jazz a cura di Sound&Image che ha visto protagonisti tanti artisti di livello nazionale e internazionale che hanno portato al pubblico le diverse sfumature del jazz classico e contemporaneo. Nella giornata finale, alle ore 12, presso la Sala Cinema Antonio Cicerone (via Fernando Conti), gran finale con il concerto della cantante brasiliana Rosalia De Souza. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com e al 349.9770309.

Prosegue fino al 22 dicembre la 60ᵃ edizione del Festival di Nuova Consonanza a cura dell’Associazione Nuova Consonanza ETS. Tra gli eventi in programma: il 23 novembre alle 20.30 al Teatro di Villa Torlonia il pianista Marco Scolastra propone il recital di musiche italiane Intorno a Petrassi, un percorso che inizia dall’autore del rinnovamento linguistico della musica strumentale italiana per giungere alla composizione attuale. Il concerto vedrà l’esecuzione di musiche di Goffredo Petrassi, Alfredo Casella, Gian Francesco Malipiero, Luciano Berio, Giacinto Scelsi, Matteo D’Amico, Domenico Turi e Giovanni Guaccero (quest’ultimo in prima assoluta). L’omaggio al Maestro prosegue il 25 novembre , sempre sullo stesso palco, con il concerto del Coro Goffredo Petrassi diretto da Stefano Cucci che offrirà uno sguardo sulla produzione per coro da Petrassi, già Socio onorario dell’associazione, passando per la generazione dei fondatori di Nuova Consonanza (Egisto Macchi ed Ennio Morricone), sino alle ultime generazioni con il brano in prima assoluta di Alessandra Ravera. Biglietti online su https://www.liveticket.it.

Il 27 novembre ci si sposta all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per una serata dedicata al compositore ceco Ondřej Adámek: si parte alle 19 nello Spazio Mostra con l’incontro con l’artista, in dialogo con Patrizio Esposito (ingresso libero), che anticipa il concerto nel Teatro Studio Borgna delle 21 che vedrà l’esecuzione delle sue composizioni da parte del soprano Shigeko Hata accompagnata dal PMCE Parco della Musica Contemporanea ensemble diretto dal M° Tonino Battista. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

È a cura di MRF5 la XXVII edizione di Incontri Festival, rassegna musicale con la direzione di Luigi Cinque che, fino al 26 dicembre , esplora generi e codici dell’arte e della cultura in diversi luoghi della Capitale. Questa settimana, doppio appuntamento con Mauro Bassano in trio: il 25 novembre alle 18, nella Chiesa di Santa Dorotea (via di Santa Dorotea 23), proporrà Zampogne del Mediterraneo, canti e suoni sacri tra le sponde del Mare Nostrum; il 26 novembre alle 17 sarà al Museo degli Strumenti Musicali (piazza di Santa Croce in Gerusalemme 9a) con La capra che suona, alla scoperta della tradizione musicale dei zampognari, tramandata oralmente e tuttora praticata da numerosi musicisti popolari.

Ci si sposta al Corviale, nel Centro Polivalente Nicoletta Campanella (via Marino Mazzacurati 74) il 27 e 28 novembre alle 16 per Conversazioni musicali, progetto-evento con conversazioni, concerti, interplay tra musicisti e filosofi sul concetto di improvvisazione ai tempi della intelligenza artificiale. Tra gli ospiti: Marco Colonna, Luigi Cinque, Roberto Ottaviano, Paolo Damiani e Giovanna Famulari.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail info@mrf5.it.

Fino al 16 dicembre proseguono gli appuntamenti di teatro e musica della XXV edizione di Flautissimo, il festival diffuso a cura dell’Accademia Italiana del Flauto e con la direzione di Stefano Cioffi. Al Teatro Palladium (piazza Bartolomeo Romano 8) il 26 novembre alle 18 saranno sul palco i Radiodervish. Una serata di grande musica in cui la storica band presenterà in prima assoluta Cuore meridiano, un tributo ai venticinque anni trascorsi dalla pubblicazione del loro primo album, “Lingua contro lingua”. Un viaggio musicale nei labirinti della memoria personale e collettiva che vedrà l’esecuzione dei brani più rappresentativi di questa lunga e significativa carriera. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Fino al 15 dicembre la Cittadella della Carità di Ponte Casilino (via della Casilina Vecchia 19) ospita la prima edizione di Come in cielo, così in strada, festival a cura di Finisterre che propone concerti, incontri musicali, laboratori di danza e canto, mostre e street art. Tra gli eventi della settimana, il 26 novembre alle 18.30, la Sala Formazione della Cittadella ospita Il Canto sacro bizantino, masterclass del cantore Theodoro Melissinopoulos: un percorso alla scoperta dei personaggi del Presepe così come raccontati nel repertorio musicale bizantino e nella tradizione ortodossa. Intervengono Carlo Cossu, Erasmo Treglia e Ambrogio Sparagna. Gratuito fino a esaurimento posti (max 60 persone).

Si conclude Angeli e Pastori, la II edizione del Festival di Musica Sacra Popolare a cura di Finisterre, in programma al Santuario della Madonna del Divino Amore (via del Santuario 10). L’ultimo appuntamento musicale, La Messa dei Pastori, è in programma il 26 novembre alle 10.30: un oratorio musicale all’interno della celebrazione liturgica con la Zampogneria, Marco Tomassi, Marco Iamele e il Coro Popolare San Filippo Neri. Protagonisti saranno i pastori che hanno “scoperto” l’immagine miracolosa che ha dato vita al culto e alla costruzione del Santuario. In primo piano, gli strumenti musicali della tradizione come zampogne, ciaramelle e strumenti rituali come il fischiareglio, le campanine, l’ombrello di San Filippo, il bastone sonoro di Sant’Alfonso. Ingresso libero.

Ultimi appuntamenti per La fantasia è un posto dove ci piove dentro: Calvino 100, rassegna di concerti, laboratori, reading, eventi per celebrare il centenario della nascita di Italo Calvino a cura di Fabrica Harmonica Associazione Culturale-Musicale E.T.S.. Il 23 novembre alle 21, presso la Chiesa di Sant’Elena (via Casilina 205), è in cartellone “L’Esattezza” la ricerca della perfezione nel pianoforte, concerto del Promenade Piano Duo; il 26 novembre alle 18 ci si sposta al Teatro Vignoli (via Bartolomeo d’Alviano 1) per La Visibilità, concerto dell’ensemble E-Cetra diretto da Eugenio Becherucci, su musiche di Leo Brouwer, Michele Di Filippo, Simone Fontanelli ed Eugenio Becherucci, con inserti visual. Gratuito con prenotazione obbligatoria su www.fabricaharmonica.it, su https://www.eventbrite.it e sulla pagina Facebook della manifestazione.

La nuova stagione del Teatro dell’Opera di Roma si apre con il Mefistofele di Arrigo Boito. In scena al Teatro Costanzi dal 27 novembre al5 dicembre , l’opera segna il debutto operistico in Italia del il pluripremiato regista australiano Simon Stone. Lo spettacolo – coprodotto con il Teatro Real di Madrid – vede impegnato sul podio il direttore musicale della Fondazione Capitolina Michele Mariotti, che affronta il titolo per la prima volta. Protagonisti John Relyea nel ruolo del titolo, Maria Agresta nella parte di Margherita/Elena e Joshua Guerrero in quella di Faust. Scene e costumi dello spettacolo sono di Mel Page, mentre le luci di James Farncombe. L’Orchestra è quella dell’Opera di Roma, così come il Coro, diretto da Ciro Visco, cui si affianca il Coro di voci bianche del Teatro. L’inaugurazione verrà trasmessa da Rai Cultura in prima serata su Rai5 alle 21.15 e in diretta su Radio3 Rai alle 18. La prima rappresentazione si terrà il 27 novembre alle ore 18. L’anteprima giovani è in programma il 25 novembre sempre alle 18. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Il cartellone della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone questa settimana propone: il 23 novembre , sul palco del Teatro Studio Borgna, il concerto degli Unavantaluna, Cumpagnia di Musica Siciliana, cinque musicisti, fra cui tre autori ed altrettanti cantanti, che riescono ad amalgamare le diverse sensibilità musicali ed artistiche in un unico progetto. Il 24 novembre stessa sala per Ilaria Pilar Patassini, cantante, interprete e cantautrice che presenterà il suo ultimo album Terra senza Terra, tra canzone d’autore, jazz, world music e incursioni nel mondo della musica classica; il 25 novembre Rossana Casale propone il suo nuovo lavoro, JONI, un omaggio ‘in jazz’ alla cantautrice americana Joni Mitchell, considerata la grande madre del cantautorato americano. Il 28 novembre , in Sala Sinopoli, grande ritorno per i Nomadi che saranno sul palco per festeggiare i loro sessant’anni di carriera. Concerti alle ore 21; biglietti online su https://www.ticketone.it.

In settimana, alla Casa del Jazz la programmazione di Fondazione Musica per Roma propone alle 21: il 22 novembre Jazz è comunità: storia e storie dell’Onyx Club di Matera e della Basilicata, concerto di Miriam Fornari e la band LYKOS; il 23 novembre a salire sul palco sarà Pietro Ciancaglini, con le sue sonorità elettriche ed acustiche, insieme alla varietà degli impasti timbrici realizzati dalle diverse strumentazioni; il 24 novembre il batterista Marcello Di Leonardo presenta Jando Music/Via Veneto Jazz, il suo primo progetto discografico da leader, accanto a una leggenda del jazz, il sassofonista Rick Margitza. Il 25 novembre live del pianista, tastierista e compositore americano Craig Taborn, che ha recentemente pubblicato Shadow Plays, il suo ultimo album totalmente improvvisato; il 26 novembre Gianluigi Trovesi Dances, a 38 anni dall’esordio, reunion del trio formato da Gianluigi Trovesi (ance), Paolo Damiani (contrabbasso) ed Ettore Fioravanti (batteria) che vedrà la partecipazione di Marco Remondini al violoncello (anche alle 18); il 28 novembre a salire sul palco sarà il Borderlands Trio, composto dal bassista Stephan Crump, dalla pianista Kris Davis e dal batterista Eric McPherson.

Il 26 novembre alle 11 torna Marcello Piras con Otto passi avanti, il ciclo di lezioni in cui ogni settimana tratta di un maestro della musica afroamericana (jazz e dintorni) introducendone nuove idee e nuove scoperte: questa settimana, appuntamento con Muhal Richard Abrams – Il crepuscolo degli umani, in cui si metterà a fuoco la sua poetica.

Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Prosegue il cartellone dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, debutto romano il 22 novembre alle 20.30 per il direttore Teodor Currentzis che salirà sul podio dell’Orchestra Utopia, composta da più di cento musicisti provenienti da circa trenta Paesi, con un programma che prevede il Concerto per violino di Brahms – solista Barnabás Kelemen – e la Quinta Sinfonia di Čajkovskij. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Dal 23 al 25 novembre , inoltre, l’Accademia apre le sue porte alla musica di oggi e a uno dei massimi compositori della scena odierna, Tan Dun, per il gran finale della XXXVIII edizione del Romaeuropa Festival. Presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il compositore e direttore cinese dirigerà Orchestra, Coro e Coro delle Voci bianche (istruiti da Andrea Secchi) dell’Accademia di Santa Cecilia, per la prima italiana di Buddha Passion, un’opera epica e monumentale, ispirata da antichi testi cinesi e sanscriti e da una visita del compositore alle antiche grotte di Mogao a Dunhuang. La partitura prevede anche numerosi solisti vocali oltre a strumenti tradizionali cinesi e fonde l’antica saggezza del buddismo con la tradizione musicale delle Passioni di Bach, con trame orchestrali ipnotiche e tecniche vocali orientali. Orari: giovedì, ore 19.30; venerdì, ore 20.30; sabato, ore 18. Biglietti online su https://romaeuropa.vivaticket.it.

CINEMA

Si conclude la XXII edizione del RIFF Awards – Rome Independent Film Festival, la manifestazione a cura dell’Associazione culturale RIFF, con la direzione artistica di Fabrizio Ferrari, che propone fino al 24 novembre oltre 80 opere contemporanee in concorso tra anteprime europee e mondiali. Tra le ultime proiezioni in cartellone al Nuovo Cinema Aquila, si segnalano: il 22 novembre alle 19.30, Il sogno dei pastori di Tomaso Mannoni (presente in sala); alle 21.30 c’è Ciurè di Giampiero Pumo, che incontrerà il pubblico con Vivian Bellina. Il 23 novembre alle 18 si parte con L’interruttore di Antonio Catanese che presenzierà alla proiezione; alle 19.30, appuntamento con Timekeeper di Kristina Paustian, presente con Margarita Amineva-Jester e Paolo Spina; alle 21.30, c’è L’Anima in Pace di Ciro Formisano, presente in sala con il cast del film. Il 24 novembre , l’ultima giornata della manifestazione vede in programma alle 20 Rumore – Human Vibes di Simona Cocozza (il quale presenzierà alla serata) che anticipa la Premiazione RIFF Awards 2023 a ingresso gratuito, in programma alle ore 21.30, alla presenza degli autori delle opere in concorso. I biglietti per le singole proiezioni sono acquistabili presso le biglietterie delle sale; abbonamenti disponibili online sul sito https://riff.it.

Torna The 48 Hour Film Project Roma – Everybody loves cinema, il progetto dell’Associazione Le Bestevem giunto alla sua XVII edizione. Uno scorcio reale e nuovo su cosa sia il cinema oggi e come sarà quello di domani, come cambierà nei contenuti, nelle tecniche e nelle modalità di fruizione, che propone agli spettatori un confronto tra forme classiche e futuristiche di visione e di produzione di contenuti cinematografici e audiovisivi. Come ogni anno, il concorso permetterà agli aspiranti filmaker di mettere in gioco il proprio talento e la propria creatività per realizzare un cortometraggio in sole 48 ore ( 24 – 26 novembre ) di massimo 7 minuti contenente 4 elementi obbligatori (una linea di dialogo, un personaggio, un oggetto e un luogo o monumento di Roma) comunicati un secondo prima dell’inizio del countdown. Tutti i cortometraggi saranno giudicati da una prestigiosa giuria internazionale e il miglior film parteciperà al Filmapalooza 2024, dove concorrerà per aggiudicarsi la possibilità di rientrare nella categoria Short Film Corner al Festival di Cannes. Il contest prende il via con l’evento di apertura, Kick-Off (il 24 novembre dalle 16.30 alle 20 presso lo Spazio Europa in via Quattro Novembre 147 e online dalle 18 alle 20 su https://www.48hourfilm.com/roma) durante il quale saranno comunicati gli elementi obbligatori ed estratto un genere tra i 20 previsti (commedia, dramma, fantascienza, thriller, ecc.). Il 25 novembre sarà possibile vedere i partecipanti all’opera “on the road” tra le vie di Roma, alle prese con la realizzazione della propria opera.

Non mancheranno eventi collaterali gratuiti aperti a tutto il pubblico: il 23 novembre dalle 14 alle 17, il Teatro dei Contrari (viale dei Quattro Venti 38) ospita la masterclass di regia e sceneggiatura a cura di Valentina Bertuzzi; il 27 e 28 novembre , invece, al Nuovo Cinema Aquila, appuntamento dalle 21 a mezzanotte con Registi si diventa, due serate dedicate al cinema sociale con le proiezioni dei film Io Capitano di Matteo Garrone e Il Paese delle Persone Integre di Christian Carmosino (presente in sala). Saranno invitati rappresentanti di Amnesty International e della comunità burkinabè a Roma.

Ultime battute per HAIKU Festival di Arti Effimere, la rassegna a cura da Kollatino Underground. Tra gli appuntamenti in programma nello chapiteau all’interno del Parco della Pace (viale Duilio Cambellotti ingresso via Vico Viganò), il 23 novembre alle 19 è in cartellone la proiezione de Il Cristo in gola, il nuovo film di Antonio Rezza, proiettato in Selezione Ufficiale Fuori Concorso al 40° Torino Film Festival. Il figlio di Dio non dice una parola, non si rapporta all’uomo che gli è inferiore, comunica solamente attraverso urla devastanti che conducono le orecchie dell’uomo alla dannazione eterna. Seguirà un incontro con l’artista. La visione è sconsigliata sotto i 14 anni; ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail kollatinounderground@gmail.com o al numero 340.3277470.

Il 26 novembre alle 19, la rassegna si chiude con la presentazione del video-reportage Cent’anni di Torritudine – La street art delle Torri, documentario a cura del Centro Internazionale Crocevia ETS e diretto da Danilo Licciardello che racconta la storia delle Torri del VI Municipio attraverso una serie di interviste e approfondimenti sugli autori e gli artisti che hanno realizzato opere murarie nel quartiere. Ingresso libero.

Per Le città possibili 2023, seconda edizione della rassegna proposta fino al 26 novembre dall’Associazione culturale Valdrada nel Municipio X, nel foyer del Teatro del Lido di Ostia verranno proiettate le clip realizzate nel corso del laboratorio Viecce! Webserie per raccontare l’altra Ostia, realizzate dalle studentesse e gli studenti dell’Istituto Carlo Urbani e le attrici e gli attori dell’Associazione Valdrada, diretti da Chiara Becchimanzi e Cristiano Petretto. Dieci clip social per raccontare l’altra Ostia: non solo quella criminale, degradata, difficile periferia che l’Italia crede di conoscere, ma anche il fermento culturale, i luoghi d’eccellenza e la storia. In programma il 22, 24 e 25 novembre dalle 17 alle 20 e il 26 novembre dalle 16 alle 19. Ingresso libero.

Presso la Casa del Cinema di Villa Borghese al via una nuova settimana di appuntamenti proposti dalla Fondazione Cinema per Roma. Prosegue fino al 29 novembre, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, la terza parte di Carta Bianca a Martin Scorsese, una selezione di opere scelte direttamente dal grande regista, alle quali lo stesso Scorsese abbinerà un’opera che è stata fonte di ispirazione per il suo lavoro. In programma questa settimana, in versione originale sottotitolata, le proiezioni alle ore 21 di Taxi Driver di Martin Scorsese ( 22 novembre ), Murder by Contract di Irving Lerner ( 23 novembre ) e The Tales of Hoffmann di Michael Powell ed Emeric Pressburger ( 28 novembre ).

Fino al 30 novembre , prosegue invece l’Omaggio a Tonino Delli Colli, uno dei più innovativi direttori della fotografia della storia della Settima Arte, a cent’anni dalla sua nascita. Fra i titoli selezionati dall’ampia filmografia del maestro, due fra i più rappresentativi dello storico sodalizio con Pier Paolo Pasolini: Accattone, in programma il 24 novembre alle 21, e Uccellacci e uccellini, il 26 novembre allo stesso orario.

Sempre il 26 novembre , alle ore 18, la Casa del Cinema proporrà al pubblico la versione restaurata di The Big Lebowski, l’indimenticabile commedia-crime scritta e diretta dai fratelli Coen, a venticinque anni dalla sua uscita in sala.

Biglietti online su www.casadelcinema.it e www.boxol.it/casadelcinema.

Al Nuovo Cinema Aquila, il 22 novembre , al termine della proiezione delle 21.15 di Mimì – Il principe delle tenebre, apprezzato al Festival di Locarno 2023, il regista Brando De Sica risponderà alle domande del pubblico presente. Modera Fabio Meloni.

Il 27 novembre alle 19 il Cinema Aquila si unisce agli omaggi dedicati al regista Tino Franco, recentemente scomparso, proponendo il suo documentario Percepire l’invisibile: due anni di confronto, riflessioni e riprese in era COVID. Un lavoro congiunto tra utenti del Dipartimento Salute Mentale della ASL Roma 1, terapeuti e professionisti del cinema sul concetto di invisibilità. La proiezione sarà preceduta da un ricordo dedicato al regista in cui parleranno il figlio Francesco Ramon Franco e Matteo Martone, tutor dello script del documentario. Al termine della proiezione testimonieranno il lavoro svolto per realizzare il film alcuni utenti del Centro di Salute Mentale Asl Roma 1 con gli psicoterapeuti che hanno coordinato e con l’associazione culturale Nel Blu Studios, del quale Franco era Presidente.

Il 28 novembre alle 21 proiezione del film Bastardo – L’eredità di Pinochet scritto e diretto da Pepe Rovano il quale introdurrà la visione con un video-messaggio. Al termine della pellicola, la giornalista Elena Basso, che vive e lavora in America Latina, risponderà alle domande del pubblico. L’incontro sarà l’occasione anche di presentare il suo reportage a fumetti Cile, scritto in tandem con Mabel Morri. Modera la giornalista Giulia De Luca.

Il calendario completo è disponibile sul sito https://www.cinemaaquila.it.

INCROCI ARTISTICI

Nell’ambito della rassegna multidisciplinare La fantasia è un posto dove ci piove dentro: Calvino 100 a cura di Fabrica Harmonica Associazione Culturale-Musicale E.T.S., il 22 novembre alle 20 la Libreria Errante (via Bellegra 46) ospita Il Cantacronache, evento di poesia con Claudio Monachesi (poeta e teosofo romano) e I Poeti del Prenestino Labicano che declameranno in versi fatti di cronaca quotidiana. Gratuito con prenotazione obbligatoria su www.fabricaharmonica.it, su https://www.eventbrite.it e sulla pagina Facebook della manifestazione.

Torna inQuiete Festival di Scrittrici a Roma, la manifestazione organizzata dall’Associazione Mia che nel quartiere Pigneto ha proposto un ricco programma di incontri per descrivere il mondo con le parole delle donne con tantissime ospiti italiane e internazionali. Il festival propone, per quest’ultima parte della sua programmazione, una serie di appuntamenti dedicati ai podcast femministi, ospitati dal 23 novembre al 5 dicembre nella storica Libreria Tuba (via del Pigneto 39a). Il 23 novembre alle 19 si terrà l’incontro con Victoire Tuaillon, autrice del podcast Le coeur sur la table, un’inchiesta giornalistica e una riflessione collettiva sull’amore romantico e su come reinventarlo.

Nella stessa giornata, inoltre, presso la Biblioteca Goffredo Mameli, da non perdere alle 17 il workshop bell hooks e noi: verso un approccio intersezionale e femminista nelle pratiche educative: laboratorio a cura di Elisabetta Serafini per ragionare insieme a insegnanti, educatrici e genitori sull’ipotesi di una pedagogia trasformativa, ispirata al pensiero della filosofa afroamericana bell hooks. Ingresso libero.

Nell’ambito di Sempre più fuori_ AUTO(RITRATTI), il festival proposto da Cranpi, sono due gli appuntamenti di AUTO(RITRATTI) in cattedra, ciclo di lectio magistralis con autori e registi ospitate presso la Facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza di Roma (piazzale Aldo Moro 5): si parte il 22 novembre alle 18 con Fabiana Iacozzilli per proseguire il 24 novembre alle 10 con Liv Ferracchiati. Ingresso libero.

Nell’ambito di Corviale Urban Lab, il progetto multidisciplinare proposto dall’Associazione culturale Procult, nell’Orto di comunità sito in largo Domenico Trentacoste 5, il 22 novembre alle 12 è in calendario il laboratorio aperto a tutti Albergo delle piante in cui gli abitanti del quartiere saranno chiamati a implementare il giardino pubblico inaugurato a Corviale piantando nuovi alberi (partecipazione gratuita); nella stessa giornata, alle 13, nel Frutteto di Comunità attiguo all’orto, è in programma il workshop di avvicinamento all’agricoltura biologica dal titolo Frutteto di comunità – produrre nel quartiere (gratuito con prenotazione alla mail info@corvialeurbanlab.it).

Fino al 29 novembre l’Associazione Culturale Trousse Aps propone nel VI Municipio il Forum Popolare della Musica, progetto con la direzione artistica di Giorgio Granito, la consulenza musicale di Claudio Rizzo, la direzione organizzativa di Francesco Tanda, e la collaborazione del Dipartimento di Lettere dell’Università di Roma Tor Vergata. Il 23 novembre alle 17, presso la Biblioteca Collina della Pace, appuntamento con Le Ali Mentali. Volare, incontro nel corso del quale verrà presentato il lavoro svolto nell’ambito dell’omonimo laboratorio integrato di arti performative – a cura di Roberta Montesi, Rosella Barretta e la Cooperativa Sociale Manser Itcl. – con un gruppo di giovani disabili. Il 27 novembre , sempre alle 17, presentazione del libro Barre del rapper Francesco “Kento” Carlo (Minimum Fax, 2021), una denuncia sociale contro le droghe che portano al doppio inferno delle proprie difficoltà e del carcere; alle 18, la presidente dell’Associazione Antimafia TorPiùBella, Tiziana Ronzio, presenterà il VII Rapporto sulle mafie nel Lazio. Ingresso libero.

La Fondazione Teatro di Roma propone al Teatro Argentina il 26 novembre alle 11 il terzo appuntamento di Quando la Scienza fa Spettacolo: lo Spazio, rassegna divulgativa dedicata allo spazio a cura di Orsetta Gregoretti e Silvia Mattoni, con la regia di Lisa Ferlazzo Natoli, in cui scienziati e astronomi, coadiuvati da artisti, guidano gli spettatori nella cultura aerospaziale, rendendo unica l’esperienza tramite l’emozione della poesia. Ospiti della mattinata saranno Ettore Perozzi, Dirigente Tecnologo ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e Lorenzo Pinna, giornalista scientifico e autore televisivo; letture poetiche di Viola Graziosi. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

A Palazzo Esposizioni Roma, il 25 novembre alle 15.30 in occasione della Giornata Nazionale Parkinson, a cura di Parkinzone Onlus e Laboratorio d’arte di Palazzo Esposizioni Roma, in programma un laboratorio artistico multidisciplinare aperto a tutti e un Question Time con il dottor Nicola Modugno e la dottoressa Sara Pietracupa, neurologi, che risponderanno alle domande delle persone presenti, siano essi pazienti, familiari, partners o semplici passanti. Attività gratuita inclusa nel biglietto di ingresso alla mostra Don McCullin a Roma. Per info e prenotazioni info@parkinzone.org.

Presso la Sala Auditorium, invece, il 28 novembre alle 18.30 nell’ambito della rassegna Roman Lectures si terrà l’incontro “New York ci sentirà…”. Un viaggio personale attraverso la scena artistica degli ultimi decenni. Protagonista sarà Bice Curiger, storica dell’arte e curatrice, direttrice nel 2011 della 54ª Biennale di Venezia e autrice di numerose pubblicazioni su artisti contemporanei. Introduce Marco Delogu, interviene Cristiana Perrella. Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione su www.palazzoesposizioni.it dalle ore 9 del lunedì precedente fino a un’ora prima.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Tra gli appuntamenti della settimana promossi dalle Biblioteche di Roma si segnala il 23 novembre alle 17 presso la Biblioteca Europea, Europa in Circolo. Serbia, incontro con Vasa Pavković, filologo, critico letterario e scrittore serbo autore de L’ultimo protetto della notte (Il Pozzo di Micene, 2023). Una serie di racconti sull’incomprensione tra generazioni diverse, dovuta anche all’ambiente radicalmente cambiato nella transizione da quello jugoslavo a quello attuale serbo. L’attività è organizzata dall’Ambasciata della Repubblica di Serbia e dal Consolato Onorario della Repubblica di Serbia per la Regione Toscana. Interverranno con l’autore: Tatjana Garčević, incaricato d’Affari dell’Ambasciata della Serbia; Ana Markovic, traduttrice.

Nell’ambito di Alfabeto Calvino, la rassegna di 20 incontri a cura di Biblioteche di Roma rivolti a studenti e docenti per approfondire le opere e i temi della letteratura di Italo Calvino attraverso le voci di esperti, il 23 novembre alle 11 alla Biblioteca Aldo Fabrizi appuntamento con il dodicesimo appuntamento su Se una notte d’inverno un viaggiatore con Roberto Deidier; il 28 novembre , alla stessa ora, alla Biblioteca Europea, è la volta di Leggerezza con Andrea Cortellessa. Tutti gli incontri possono essere seguiti in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Biblioteche di Roma. Il calendario completo è disponibile su https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/alfabeto-calvino-20-incontri-in-20-biblioteche/33335. La rassegna fa parte del programma Roma racconta Calvino, il ciclo di appuntamenti con i quali l’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale rende omaggio alla figura e all’opera dello straordinario scrittore e intellettuale, in occasione del centenario della nascita (programma completo: https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/roma-racconta-calvino/33373).

KIDS

Ora è qui. La quarta dimensione della cultura, il festival multidisciplinare proposto dalle associazioni Fuori Contesto e Dire Fare Cambiare Aps, vede in programma il 23 novembre dalle 17 alle 19 Toccare un libro, il format della compagnia Fuori Contesto, dedicato a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni che potranno “leggere” un libro illustrato ma a occhi chiusi. Guidati dalla voce di Eleonora Tregambe, i piccoli partecipanti saranno invitati a bendarsi gli occhi per ascoltare e toccare la storia, per fare esperienza di un libro usando altri sensi, calandosi nei panni di una persona cieca. Gratuito con prenotazione obbligatoria a info@fuoricontesto.it o al 333.2260621.

Per Un giorno tutto questo niente sarà tuo a cura dell’Associazione Culturale Progetto Goldstein, presso il Centro Anziani Numai (via Cristoforo Numai) dal 23 al 26 novembre dalle 15 alle 18, è in programma il laboratorio per adolescenti Parola Street: poesia e street art si uniscono, grazie all’esperienza di Er Pinto, per raccontare le storie passate e le aspirazioni future dei giovani partecipanti in modo creativo ed espressivo. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su https://shorturl.at/giqJL.

Il 23 novembre alle 17, presso la Biblioteca Aldo Fabrizi, il programma della XII edizione di Agorà – Teatro e Musica alle Radici, il festival a cura Il NaufragarMèDolce, propone Ecobaleno: spettacolo teatrale interattivo centrato sul tema dell’ambiente, in cui viene spiegato, in maniera ironica e fantasiosa, ma corretta dal punto di vista scientifico, il ciclo dell’acqua, mettendo in risalto il valore di questa risorsa e l’importanza del suo risparmio. Di e con Emanuela Bolco ed Eva Gaudenzi. Ingresso libero.

Corpo_Città, il progetto di Margine Operativo sulle pratiche performative contemporanee, si chiude il 26 novembre alle 17 presso Fortezza Est (via Francesco Laparelli 62) con Pop, performance interattiva dedicata a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni e alle loro famiglie del coreografo Nicola Galli: un gioco di esplorazione del movimento e delle possibilità motorie del corpo condiviso con il pubblico dell’infanzia. Su una piattaforma quadrata ricoperta di “pluriball”, il danzatore si muove piegando ed estendendo le articolazioni del corpo per disegnare figure e geometrie, invitando il pubblico a interagire con la materia e lo spazio della performance. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail lab@margineoperativo.net

Ruotalibera propone fino al 16 dicembre KIDS URBAN ARTmobile, un hub culturale viaggiante, con tante attività volte allo sviluppo di abilità artistiche e creative, dal teatro alle creazioni video, dalle arti grafiche alla costruzione di oggetti di riciclo, passando per la promozione della letteratura per l’infanzia e la formazione ambientale. In programma laboratori ludico-creativi e piccole performance di letture-spettacolo rivolti a bambine e bambini dai 4 ai 12 anni e alle loro famiglie. Il 26 novembre , per il ciclo di reading teatrali I NOVELLANTI RACCONTANO con Valentina Greco, Tommaso Lombardo e Gabriele Traversa: al Centrale Preneste Teatro (via Alberto da Giussano 58) dalle 10 alle 13 è in programma Fila e fondi, tra rime, scioglilingua e giochi di parole; al Centro Culturale Gabriella Ferri (via delle Cave di Pietralata 76) appuntamento dalle 15.30 alle 18.30 con Brutti e cattivi, storie di draghi che sputano fuoco, dinosauri terribili e mostri spaventosi.

Durante gli eventi, sarà possibile, inoltre, partecipare a diversi laboratori artistici condotti da Serena Corrado, Manuela De Angelis, Aisling Pallotta e Leo Pallotta: Scintille sceniche, in cui, attraverso il gioco teatrale, si esplorerà il legame tra fanciullezza e natura, in armonia con il territorio; M.A.G.I.E. (Materiale Artistico Generato da Ispirazione Ecologica) nel corso del quale i partecipanti daranno vita a oggetti ispirati alle storie udite; Carta animata, dall’idea allo Storyboard, per la creazione di nuovi racconti che verranno poi rappresentati graficamente in sequenza in veri e propri storyboard; Stop motion, laboratorio di cortometraggi di animazione, attraverso l’utilizzo di oggetti di uso comune o plastilina (le creazioni saranno condivise sulle pagine social della cooperativa); Let’s Make-up, sull’arte del trucco scenico, in cui i partecipanti trasformeranno i loro volti in opere d’arte.

In ogni appuntamento, inoltre, saranno disponibili: un angolo videobox, Le risposte della memoria, dove il pubblico potrà testimonia il proprio punto di vista sul quartiere; una postazione di bookcrossing; una postazione fissa Fai la differenza!, che consentirà ai partecipanti di “mettersi in gioco” sul tema della raccolta differenziata.

Ingresso libero.

Per Corpi in Ascolto, rassegna di danza per le scuole a cura del Centro Nazionale di produzione della Danza ORBITA Spellbound, è dedicata agli adolescenti la performance di Salvo Lombardo dal titolo Alone in a multitude, prevista al Teatro Palladium (piazza Bartolomeo Romano 8) il 27 novembre alle 16. Un dispositivo performativo che prevede una relazione diretta tra il performer e uno spettatore per volta, attraverso un’azione della durata di cinque minuti e replicabile in loop. La performance si basa su una serie di sequenze imitabili e trasmesse in tempo reale da una voce in cuffia, che si intrecciano con una breve partitura coreografica eseguita da Lombardo e messa in relazione con la pulsazione sonora di un techno beat con innesti synth pop (musica di Ka Mom; elaborazioni sonore di Salvo Lombardo). Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail orbitapromozione@gmail.com. Il 28 novembre doppio appuntamento alle 9.30 e alle 11.30 per Diario di un brutto anatroccolo, spettacolo per bambini di Tonio De Nitto, con Benedetta Pati, Francesca De Pasquale, Luca Pastore e Fabio Tinella, che coniuga il teatro e la danza a partire da un classico per l’infanzia per indagare il tema della diversità/identità e dell’integrazione (musiche originali di Paolo Coletta). Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Nell’ambito di Scena Pubblica – IN/OUT, la stagione culturale nel Municipio VIII di Roma proposta da TWAIN Centro Produzione Danza, il 23 novembre alle 17 ultimo appuntamento presso la Biblioteca Arcipelago Auditorium (via Benedetto Croce 50) con Ciclo di fiabe, letture drammatizzate attraverso video e proiezioni per bambini dai 4 anni in su a cura di Nogu Teatro, dedicate questa settimana a Il Gatto con gli stivali nella versione dei Fratelli Grimm con Agnese Lorenzini, Ilaria Manocchio e Fabio Versaci. Gratuito con prenotazione obbligatoria al 380.1462962.

Si conclude il 28 novembre la II edizione di Tutti per il Teatro, il Teatro per tutti la manifestazione a cura di Seven Cults. Questi gli ultimi spettacoli nella Sala teatrale della Parrocchia S. Michele Arcangelo (via Monteprandone 67) dedicati ai bambini dai 7 anni in su: dal 25 al 28 novembre Roberto Zorzut dirige Il re senza corona. Viaggio musicale tra le fiabe e filastrocche di Rodari, piccolo musical tra fantasia e realtà immaginata o immaginifica, paradossi, eventi imprevisti, personaggi anticonformisti e paesaggi fantastici con Alessandra Cavallari, Elena Stabile e Claudia Fontanari (musiche di Roberto Disma; movimenti coreografici, Michele Sigillo). Orari: sabato e domenica, ore 18; lunedì e martedì ore 10.30. Gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail sevencultsproduzione@gmail.com.

Nell’ambito di HAIKU Festival di Arti Effimere, la rassegna di nuovo circo, teatro e street art presentata da Kollatino Underground, il 26 novembre alle 11 Roberto Capone dell’Associazione Culturale Officine Perfareungioco porta al pubblico tutta la magia del teatro di cartapesta in Zoologia fantastica. Ingresso libero.

Al Centrale Preneste Teatro (via Alberto da Giussano 58), YOU Three – The YOUng city, la rassegna teatrale per tutta la famiglia a cura di Ruotalibera Teatro, si conclude con Tutti per uno, spettacolo di 3Di Dané Compagnia Circo in scena il 26 novembre alle 16.30. Ambientato nel regno di Tristania dove dilagano tristezza e malumore, i tre moschettieri del Re (Andrea Addante, Morgana Barbieri, Paolo Ippolito), incaricati di sorvegliare e mettere in riga il popolo, si troveranno senza nemici contro cui combattere. Non avendo molto da fare finiranno a combattere… la noia. Ingresso libero con prenotazione consigliata su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi oppure con ingresso diretto il giorno dello spettacolo dalle 16 fino a esaurimento posti.

Presso il Centro Comunitario Il Cammino (via di Castel di Leva 416), la II edizione del Festival di Musica Sacra Popolare Angeli e Pastori a cura di Finisterre si conclude con Ritmo vitale, il laboratorio di educazione al ritmo e alla danza, in programma il 28 novembre alle 17.30 e dedicato a bambini e famiglie con minori con disabilità, proposto da Francesca Trenta dell’Associazione Il Flauto Magico. Le azioni coreografiche praticate prendono spunto dalla pulsazione ritmica poetica e musicale della tradizione popolare. Gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail info@finisterre.it.

Il Pigneto Teatro Festival, rassegna teatrale a cura di Teatro Hamlet APS ospitata presso il Teatro Sala Vignoli (via Bartolomeo d’Alviano 1), propone per il giovane pubblico, il 28 novembre alle 17.30, Shakespeare e Wilfred, le opere del Bardo raccontate ai bambini. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.teatrohamlet.it e ai numeri 333.4313086 – 06.41734901.

Al Teatro India, nell’ambito delle proposte della Fondazione Teatro di Roma dedicate al pubblico dei più giovani, va in scena Cenerentola remix, spettacolo liberamente ispirato alla favola originale di Charles Perrault e alle sue molteplici riscritture, diretta da Fabio Cherstich (che ne ha curato anche la drammaturgia con Tommaso Capodanno). Frutto di un lavoro corale di reinvenzione, con un cast di giovani attrici e attori (Julien Lambert, Giuseppe Benvegna, Annalisa Limardi, Alessandro Pizzuto, Evelina Rosselli, Giulia Sucapane), la storia viene calata nel contemporaneo, spogliata della magia originaria, acquistandone una tutta sua modellata su musiche originali (Pasquale Catalano) e immagini attinte dall’immaginario pop. Dagli 11 anni in su. Questa settimana, repliche il 25 e 26 novembre alle ore 16. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro del Lido di Ostia il 26 novembre alle 17, per la rassegna Cascasse il Mondo, Teatro d’Aosta presenta Le Avventure di Pinocchio, spettacolo di Livio Viano con Amandine Delclos, pensato per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. Una riscrittura in forma di filastrocca del Pinocchio di Collodi. Come scenografia, un colorato libro gigante, dove l’attrice protagonista danza tra rime e filastrocche, per dare vita alle avventure del burattino più famoso del mondo. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Musica per tutti i gusti e per tutte le età con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che propone il 26 e 27 novembre , nella Sala Coro dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il primo appuntamento di Baby Sound, progetto a cura del settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Un concerto interattivo che condurrà i piccoli spettatori (0-5 anni) a esplorare un mondo di suoni ed emozioni. Le artiste e gli artisti dell’Accademia coinvolgeranno il pubblico nell’esecuzione di un breve brano musicale con tante note da suonare e cantare e storie da raccontare. Repliche disponibili: domenica ore 17 per bambini 0-2 anni; lunedì ore 10 e 11.15 per bambini 3-5 anni. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Tra gli eventi delle Biblioteche di Roma dedicati ai bambini e ai ragazzi nel segno della lettura e delle attività culturali, si segnala che il 25 novembre , alla Biblioteca Guglielmo Marconi, sarà l’ultimo giorno di apertura della mostra La crociata dei bambini, esposizione dedicata ai diritti dell’infanzia e contro ogni guerra che raccoglie 18 riproduzioni delle illustrazioni di Carme Solé Vendrell tratte dal suo albo La crociata dei bambini di Bertolt Brecht (Orecchio Acerbo, 2022). Visitabile negli orari di apertura della biblioteca: lunedì 14-19, martedì-venerdì 10-19, sabato 10-14. Per informazioni: guglielmomarconi@bibliotechediroma.it.

Proseguono gli appuntamenti con le letture ad alta voce per i piccoli aspiranti lettori: la Biblioteca Casa dei Bimbi ospita il 27 novembre alle 17 Trotterellando tra le storie, letture per bambini e bambine dagli 1 ai 3 anni, mentre il 28 novembre , sempre alle 17, c’è Nati per leggere in biblioteca, dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni (prenotazione obbligatoria: 06.45460381 – ill.casabimbi@bibliotechediroma.it). Le letture ad alta voce continueranno il 27 novembre alle 17 alla Biblioteca Fabrizio Giovenale con Le cacciatrici di storie, dai 3 ai 6 anni (prenotazione obbligatoria alla mail fabriziogiovenale@bibliotechediroma.it). Ancora, stesso orario il 28 novembre alla Biblioteca Rugantino per A voce alta!, letture animate ad alta voce con laboratori creativi per bambini dai 5 ai 9 anni, a cura dei volontari del Servizio Civile (prenotazione consigliata: 06.45460591 – ill.rugantino@bibliotechediroma.it); alle 16.45, invece, presso la Biblioteca Centrale Ragazzi, Letture da Leoni per bambini dai 3 anni in su (prenotazioni alla mail ill.centraleragazzi@bibliotechediroma.it).

Alla Biblioteca Villa Leopardi il 25 novembre alle 10.30 si terrà la presentazione del libro I misteri delle catacombe. Un’avventura a bivi nella Roma imperiale di Andrea Angiolino, Domenico Di Giorgio e Francesca Garello (Parapiglia, 2023), a cui seguirà un laboratorio creativo, rivolto ai bambini dagli 8 in su, a cura dell’illustratrice Valeria De Caterini (prenotazioni: 06.45460621 – ill.villaleopardi@bibliotechediroma.it).

A Palazzo Esposizioni Roma, nello spazio Libreria, fino al 24 gennaio è visitabile, a ingresso gratuito, la mostra Bestiario fantastico di animali senza tempo di Thé Tjong-Khing, fra i maggiori illustratori odierni, abile a raccontare la contemporaneità attraverso i suoi animali senza tempo e i piccoli protagonisti che in mezzo a loro corrono e si muovono senza paura. L’autore, che con questa mostra festeggia i suoi 90 anni, “racconta” attraverso i bozzetti della sua ultima fatica dedicata ai dinosauri, nello splendido libro illustrato dal titolo Jack e il T-Rex e le tavole originali tratte dallo straordinario albo BOSCH. L’avventura magica del giovane artista. Visitabile dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20.

Tra le iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dedicate ai bambini e alle famiglie, al Planetario di Roma il 25 novembre alle 18 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti, mentre il 26 novembre l’appuntamento è con lo stravagante dottor Stellarium che alle 12 animerà lo spettacolo Vita da Stella e alle 18 Accade tra le Stelle. Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it.

ARTE

Con il sottotitolo Super Vicino, torna, presso la stazione Metro B Cavour in piazza della Suburra nel quartiere Monti, Art Stop, il progetto di NuFactory che mira all’appropriazione dello spazio pubblico attraverso la creatività contemporanea con l’obiettivo di cambiare nei fruitori la percezione di un luogo concepito esclusivamente come transito. La finalità del progetto è quella di restituire “personalità” a luoghi solitamente di servizio, che invece possono assumere anche un’importanza sociale, diventando luoghi di aggregazione e creatività. La prima opera, a cura di Michela Picchi sarà visibile fino al 26 novembre sul tetto e nei cartelloni presenti nella stazione; la seconda, realizzata da Niccolò Berretta, apparirà sui cartelloni dal 27 novembre (visibile fino al 7 dicembre). Accesso libero.

Per Ctonia, festival dedicato alle arti performative organizzato da Chiasma con la direzione artistica di Salvo Lombardo, il 22 novembre dalle 16 alle 22.30 Fortezza Est (via Francesco Laparelli 62) ospita Actio, installazione di e con Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi (collettivo pluripremiato e tra più rilevanti nell’ambito delle arti visive e contemporanee) basata sull’opera di Quintiliano Institutio oratoria in cui l’autore definì i processi di formazione del perfetto oratore. Le parti che costituiscono l’installazione si articolano in dieci capitoli che seguono la struttura suggerita da Quintiliano nell’elenco dei gesti, proponendo un excursus sui dispositivi di potere primigeni e sul loro transito nella corporeità (fotografia, Sergio Salo); in contemporanea, sarà visibile l’installazione White Garden in cui Salvo Lombardo (ideazione, drammaturgia, regia e testi) indaga la cultura visiva etnocentrica e gli immaginari razzisti veicolati dalle Esposizioni coloniali, in particolare tra il XIX e il XX secolo (video editing, Maria Elena Fusacchia; musica, Fabrizio Alviti, Giuseppe Verdi; contributi artistici di Jaskaran Anand, Lucia Cammalleri, Cesare Benedetti, Leonardo Diana, Fabritia D’Intino, Lily Brieu, Daria Greco). Ingresso gratuito.

Il 23 e 24 novembre dalle 17 alle 21 sarà visibile a Ostudio (via Oreste Salomone 3a) Fino a qui, installazione di Daniele Spanò, in collaborazione con Luca Brinchi e Roberta Zanardo, che esplora il rapporto tra bidimensionalità e tridimensionalità dei corpi e delle “superfici” entro cui sono contenuti e rappresentati (performer, Biagio Caravano e Roberta Zanardo; soundtrack, Pino Pecorelli); il 25 novembre dalle 17.30 alle 23 (attivazione ore 17.30, 19, 20.30, 22) è in programma l’installazione multimediale in ambiente immersivo di Edoardo Mozzanega Dream of a tiger, primo capitolo di una ricerca dedicata alla figura della tigre. L’animale appare come elemento ricorrente su grande tappeto di velluto su cui il pubblico può disporsi: un luogo da co-abitare, uno spazio orizzontale dedicato alla contemplazione (collaborazione artistica e scenografica, Chiara Prodi; suono, Flavia Passigli; mentor: Elena Giannotti, Peter Aers; creative producer: Marco Burchini). A chiudere la programmazione del festival, il 26 novembre dalle 20.30 alle 21.30, sarà l’ambiente immersivo Field Studies, che il sound sound artist Glauco Salvo realizza a partire da una serie di studi sul “field recording” come pratica di alterazione percettiva della realtà, e sulle possibilità di manipolazione di registrazioni ambientali attraverso l’intrusione di suoni elettronici ed elettro-acustici. Accesso gratuito con prenotazione consigliata su Eventbrite.

La XII edizione di Corviale Urban Lab, il progetto multidisciplinare proposto dall’Associazione culturale Procult, ideato da Alessio Conti e diretto da Giuseppe Casa, vede in programma diversi appuntamenti artistici. Fino al 26 novembre nella Sala condominiale del primo lotto (via Marino Mazzacurati 89) è allestita la mostra del Progetto delle Memorie a cura di Sara Braschi e Sofia Sebastianelli del Laboratorio di Città Corviale, che documenta l’avanzare del cantiere degli alloggi del Piano Libero di Corviale (ingresso libero dalle 16.30 alle 19.30). Il 22 novembre alle 12 nella galleria Mitreo-Arte Contemporanea (via Marino Mazzacurati 61-63) è in calendario la performance gratuita Street art X Corviale a cura di Nadia di Mastropietro con la partecipazione degli street artist Moby Dick, Controllo Remoto, Tiziana Rinaldi Giacometti e Silvia Struglia che realizzeranno alcune opere su dei pannelli che verranno donati per valorizzare diversi spazi del quartiere.

Fino al 30 novembre l’Associazione AREA06 propone fermento_ambienti memorie ascolti, itinerario urbano dedicato alla ricerca di una performatività acustica in cui le diverse comunità sono invitate a partecipare alle tre residenze artistiche in corso di Anna Raimondo, Agnese Banti ed Enrico Malatesta, ospitate nel quartiere (il Polo ex Fienile / Associazione 21 luglio Onlus nel Municipio VI, l’ASP S. Alessio – Margherita di Savoia nel Municipio VIII e il Teatro del Lido di Ostia nel Municipio X) per poi condividere le ricerche e le pratiche oltre i confini del territorio di riferimento. Sono previsti, inoltre, alcuni momenti di approfondimento e di formazione gratuiti rivolti a pubblico, artisti e operatori culturali della città. Il 23 novembre alle 17.30 nel Centro Regionale Sant’Alessio – Margherita di Savoia, (viale Carlo Tommaso Odescalchi 38a) è in calendario la restituzione della residenza artistica con Agnese Banti, un dialogo tra voci live e le loro infinite rielaborazioni. Il 24 novembre dalle 15 alle 18 nel Polo ex Fienile (largo Ferruccio Mengaroni 29), è in programma il laboratorio esperienziale Going out walking bodies in cui Elena Biserna conduce i partecipanti in un viaggio tra ascolti in ambito urbano, loro riproduzioni e attivazione sonora dei propri corpi in cammino. Il 25 novembre , stessa sede per l’evento che chiude le tre residenze in compagnia degli artisti e di coloro che vi hanno preso parte, con restituzione pubblica delle tre performance. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria alla mail info@area06.com.

Il 26 novembre , nell’ultima giornata di programmazione di HAIKU Festival di Arti Effimere, la rassegna a cura da Kollatino Underground, alle 16 verrà presentata l’opera muraria realizzata su un lato del muro perimetrale del Parco della Pace (viale Duilio Ciambellotti) dagli artisti e i partecipanti al workshop STREET ART, a cura di 610 Urban street in collaborazione con ColorOnda. Accesso libero.

Per Ora è qui. La quarta dimensione della cultura, festival multidisciplinare proposto dalle associazioni Fuori Contesto e Dire Fare Cambiare Aps dedicato alla promozione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite in ambito culturale, è visitabile fino al 31 dicembre , presso la Biblioteca Valle Aurelia, Storie che cambiano il mondo, mostra dell’illustratrice Elisa Pacitti che racconta nelle sue opere 12 storie di integrazione riuscita, individuate grazie alla collaborazione con Italia Hello Onlus che si occupa di progetti di integrazione per stranieri e rifugiati. Il progetto è stato realizzato grazie all’U.N.A.R. e prodotta da M.A.S.C. Aps in collaborazione con Dire Fare Cambiare Aps. Nello stesso periodo i fruitori della biblioteca potranno interagire con l’installazione, a cura di Hubstract Made for art e Fuori Contesto, Telefono di quartiere: un apparecchio telefonico fisso vintage (che custodisce un cuore tecnologico), ispirato a “Favole al telefono” di Gianni Rodari, da cui lo spettatore può ascoltare non solo favole, ma sogni, idee e progetti, ispirati all’Agenda 2030. Ingresso gratuito negli orari di apertura della biblioteca (lunedì e giovedì 13-19; martedì, mercoledì e venerdì 9-15).

Nell’ambito di Close Up, manifestazione che indaga i nuovi linguaggi dell’arte a cura dell’Associazione Canova22, fino al 2 dicembre presso la Fornace Canova (via Antonio Canova 22), è visitabile la mostra Ceramica & Suono con la sound-sculpture installation Linea d’Orizzonte di Pierluigi Pompei, artista internazionale, attivo in Olanda, il quale crea sculture sonore che donano a chi guarda un’esperienza sensoriale. La mostra è incentrata sul modo in cui la storia, la tradizione e l’artigianato risuonano nel presente, offrendo una nuova prospettiva sul materiale ceramico, il quale entra in dialogo con il suono che si propaga nell’ambiente. Ingresso libero tutti i giorni dalle 15 alle 20.

Dal 22 al 24 novembre dalle 17 alle 19, inoltre, è in programma Corpo & spazio nel ventre dell’arte, laboratorio di video-arte con la regista Fiorenza d’Alessandro che pone al centro il corpo nella sua relazione con l’installazione site-specific di Pompei. Il laboratorio indaga questa relazione dal duplice punto di vista: quello dell’arte visiva e quello dell’arte performativa, espandendone i significati. Partecipazione gratuita.

L’artista Ilaria Paccini, con il supporto scientifico e la collaborazione di Life ASAP-Ispra e del Museo del Fiume, propone Roma Speciale – Alieni in movimento a Roma Capitale, progetto di valorizzazione dei luoghi della città non solo attraverso il fattore umano ma anche dal punto di vista delle altre specie in movimento. Fino al 29 dicembre verranno realizzate 8 opere di street art, in altrettanti rioni del Municipio I, raffiguranti 8 specie animali alloctone o IAS (Invasive Alien Species) eseguite ognuna su 6 metri quadri di alluminio (materiale sostenibile e artisticamente innovativo) in modo da documentare il punto di vista delle specie cosiddette aliene. Il 24 novembre a Piazza Navona, a piazza Navona, appuntamento alle 10 con l’inaugurazione dell’opera dedicata alla carpa erbivora e al persico. Prenderà il via il 27 novembre , in piazza di San Salvatore in Lauro, la realizzazione della nuova opera, raffigurante la nutria. Accesso libero.

Al MACRO il 22 novembre alle 18.30, il trio di artisti CANEMORTO, insieme all’autrice e traduttrice Daniela Collu e al critico e curatore Antonio Grulli, presenteranno il nuovo libro Manuale infallibile di pittura en plein air, edito da NERO Editions in collaborazione con SpazioC21. A seguire, in Sala Cinema, la proiezione del video inedito En plein air diretto da Marco Proserpio, scritto e interpretato da CANEMORTO.

Nel museo sono attualmente in corso e visitabili le mostre: “… E Prini”, la più ampia esposizione mai realizzata su Emilio Prini (Stresa, 1943 – Roma, 2016) con oltre 250 opere esposte che ricostruiscono la produzione dell’artista dal 1966 al 2016 (visitabile fino al 31 marzo 2024 ); Hear Alvin Here in cui il musicista e compositore statunitense Alvin Curran (Providence, Rhode Island, 1938) ripercorre oltre cinquanta anni della sua ricerca musicale e delle sue varie collaborazioni, raccontando anche il rapporto con la città di Roma, in cui vive e lavora dal 1965 (visitabile fino al 17 marzo 2024 ); Barrikadenwetter. Atti visivi dell’insurrezione, a cura di Arsenale Institute di Venezia, che esplora il concetto e l’iconografia della barricata dalle sue origini tardo-rinascimentali fino ai giorni nostri, attraversandone le connessioni storiche con le radici dell’avanguardia del XX secolo; l’installazione Autonomiart Epoverarchizo Omemphisuperst Udioperaismo, a cura dello studio olandese di graphic design Experimental Jetset, che tra i suoi temi di ricerca indaga il rapporto tra segno e città, analizzando il “design radicale” e i rapporti intercorsi tra avanguardie e sinistra italiana tra gli anni Sessanta e Settanta; in Profondità di campo, l’architetto-artista russo Alexander Brodsky trasforma lo spazio espositivo in un paesaggio che riflette gli ambienti immaginifici che caratterizzano le sue architetture di carta (queste tre mostre sono ospitate fino al 18 febbraio 2024 ). Proseguono ancora fino al 14 gennaio le due mostre Vicolo della Penitenza 11/A curata da Janice Guy e The Bidet and the Jar del duo artistico franco-britannico composto da Daniel Dewar e Grégory Gicquel.

Tutte le esposizioni sono a ingresso gratuito e visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

A Palazzo Esposizioni Roma, dal 25 novembre 2023 e fino al 24 marzo 2024 apre al pubblico la nuova mostra MACCHINE DEL TEMPO. Il viaggio nell’Universo inizia da te, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Azienda Speciale Palaexpo, ideata e realizzata da INAF in collaborazione con Pleiadi. Una mostra per raccontare, a grandi e piccini, ad appassionati e curiosi, l’astrofisica e l’astronomia italiana. Un viaggio alla scoperta dell’universo e delle nuove frontiere dell’astrofisica moderna, possibile grazie alle avveniristiche macchine del tempo create dall’uomo per osservare sempre più da vicino l’inizio del tutto, dai luoghi più remoti del pianeta e dallo spazio. Grandi telescopi e imponenti infrastrutture frutto dell’ingegno italiano e delle ricerche condotte negli osservatori INAF da donne e uomini che ogni giorno con impegno e passione contribuiscono a spostare i confini della conoscenza umana sempre più lontano. La mostra sarà affiancata da incontri culturali, aperitivi scientifici e altri eventi informali e originali.

Fino al 28 gennaio 2024 sono invece ancora visitabili le due mostre: Don McCullin a Roma, la retrospettiva a cura di Simon Baker, dedicata al celebre fotografo britannico Don McCullin, che presenta in maniera esaustiva le diverse fasi del suo lavoro, sino alle fotografie più recenti; e la mostra Boris Mikhailov: Ukrainian Diary dedicata, invece, all’artista ucraino Boris Mikhailov (nato nel 1938 a Kharkiv), considerato uno dei più influenti artisti contemporanei dell’Europa dell’Est. Da oltre 50 anni sviluppa un corpus di lavori fotografici sperimentali che esplorano temi sociali e politici, come i tumultuosi cambiamenti che hanno accompagnato il crollo dell’Unione Sovietica. Tutte le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica ore 10-20, ultimo ingresso un’ora prima. Biglietti online su https://www.coopculture.it.

Palazzo Esposizioni Roma, inoltre, il 25 novembre prende parte Musei in Musica 2023, dalle 20 alle 2, con biglietto a 1 euro. Ingresso consentito fino a un’ora prima della chiusura.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in settimana aprono al pubblico tre nuove mostre. Dal 24 novembre 2023 al 5 maggio 2024 , presso i Musei Capitolini – Villa Caffarelli si potrà ammirare l’esposizione monografica dedicata a FIDIA, il più grande scultore greco dell’età classica, il cui genio creativo ha impresso un marchio indelebile nell’immaginario collettivo e continua a essere fonte di ispirazione per i contemporanei. Oltre 100 le opere in mostra, provenienti dai più importanti musei del mondo, nonché da importanti istituzioni italiane.

Dal 25 novembre 2023 al 2 giugno 2024 , presso la Casina delle Civette – Musei di Villa Torlonia, sarà esposta la mostra Nel segno di Cambellotti. Virgilio Retrosi artista e artigiano che, attraverso un cospicuo corpus di piatti in ceramica raffiguranti i Rioni di Roma presenti nelle collezioni del Museo di Roma e di prestiti provenienti da collezioni private, ripercorre l’attività del ceramista Virgilio Retrosi che fu anche allievo e amico di Duilio Cambellotti.

Ancora, dal 25 novembre , al Museo di Roma a Palazzo Braschi, nell’ambito di Quotidiana, il programma espositivo sull’arte italiana contemporanea, promosso dalla Quadriennale di Roma, per la sezione Paesaggio apre la mostra degli artisti Francesco Arena, Rossella Biscotti e Claire Fontaine, nata a partire dal testo Unpacking My History di Daphne Vitali ( fino al 21 gennaio 2024 ), mentre per la sezione Portfolio sarà esposta l’opera The Adoubement. Ceremony for Extremophiles Bodies. Estremofilo 4 (2022) della giovane artista Camilla Alberti ( fino al 17 dicembre 2023 ).

Tra gli altri appuntamenti in programma nella settimana, il 24 novembre alle 16 presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis verrà presentato il volume Guida delle Mura di Roma. Itinerari alla scoperta della città fortificata, nato dalla quotidiana attività sul campo degli archeologi e storici dell’arte della Sovrintendenza Capitolina. All’incontro, moderato dalla giornalista Donatella Ansovini, interverranno Francesco Paolo Fiore (Sapienza Università di Roma), Francesco Giovanetti (Università Roma Tre) e Giuseppina Pisani Sartorio (Pontificia Accademia Romana di Archeologia). Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il 24 novembre alle 17, per la rassegna Libri al Museo, nella Sala Tenerani del Museo di Roma a Palazzo Braschi verrà presentato il volume Cristina di Svezia a Roma. Il cantiere dell’immagine tra mito e storia (LuoghInteriori, 2023) di Francesca De Caprio. Interverranno con l’autrice: Ilaria Miarelli Mariani (Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina), Francesca Ceci (Sovrintendenza Capitolina) e Lisa Roscioni (Sapienza Università di Roma). Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Si segnala, inoltre, che nell’ambito della III edizione di Arte in Nuvola 2023, che si terrà alla Nuvola di Fuksas all’EUR dal 24 al 26 novembre , verrà esposta un’accurata selezione di opere presenti nella collezione della Galleria d’Arte Moderna di via Crispi. L’esposizione, dal titolo La città delle donne. Un secolo di corpi femminili e Roma (1855-1955), prende corpo dalle suggestioni della metafora di felliniana memoria, da cui trae ispirazione il tema perseguito dai curatori, Ilaria Miarelli Mariani e Claudio Crescentini.

Tanti gli appuntamenti proposti da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti per far conoscere attraverso visite, itinerari e incontri il patrimonio culturale della città.

Per il ciclo Archeologia in Comune, il 26 novembre alle 11.15, presso la Chiesa di S. Urbano alla Caffarella, Carla Termini guiderà una visita con interprete LIS per conoscere la vicenda dell’edificio eretto in origine come tempietto dedicato a Cerere e trasformato poi nel IX secolo in chiesa dedicata a papa Urbano. Appuntamento: vicolo di S. Urbano, area parcheggio.

Per aMICi, il ciclo di visite guidate gratuite riservate ai possessori della MIC Card, il 23 novembre sono in programma quattro appuntamenti. Alle 14.45, nell’area archeologica dei Fori Imperiali, a cura di Valentina Musella si terrà la visita Il mestiere dell’archeologo nei Fori Imperiali, ripercorrendo la storia degli scavi ai Fori, da Napoleone a oggi, per comprendere come il susseguirsi di campagne di scavo, sterri e demolizioni ha composto il profilo di quest’area. Appuntamento in piazza Madonna di Loreto, alla biglietteria presso la Colonna di Traiano. Alle 16.30, al Museo di Roma a Palazzo Braschi, nell’ambito della mostra in corso Vis-à-Vis. Tenerani Spina. Dialogo in immagini, è prevista la visita con interprete LIS, “Vis à Vis”. I gessi raccontano. La Roma salottiera vista dai poeti a cura di Alessandra Cicogna. Alle 17 alla Centrale Montemartini si terrà la visita con interprete LIS, “Ornamenta Urbis”. La decorazione scultorea degli edifici pubblici, a cura di Serena Guglielmi. Infine, alle 18, al Museo di Roma in Trastevere, nell’ambito della mostra in corso Philippe Halsman. Lampo di genio, la curatrice Alessandra Mauro, con Roberta Perfetti e Silvia Telmon, guiderà la visita Creare con la fotografia: i ritratti di Salvador Dalí.

Al Planetario di Roma, in settimana proseguono gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: Space Opera ( 22 e 23 novembre alle 16; 25 e 26 novembre alle 10); Ritorno alla Stelle ( 22, 23, 24 e 28 novembre alle 17 e alle 18; 25 novembre alle 11; 26 novembre alle 11 e alle 16); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager ( 24 e 28 novembre alle 16; 25 e 26 novembre alle 17); Ecologia Cosmica: figli delle Stelle, custodi della Terra ( 25 novembre alle 12) e La Notte stellata ( 25 novembre alle 16). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it.

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

Presso il foyer del Teatro del Lido di Ostia in chiusura il 26 novembre la mostra Vasi Femminili con le opere di Hagar Keshk, realizzata in collaborazione con Dominio Pubblico. Autoritratti, collage, ricami e opere d’arte relazionale, ispirati da una personalissima esperienza dell’artista. Opere che raccontano un percorso spirituale basato sull’Islam e che trasformano ricordi in un messaggio dal forte impatto emotivo. Ingresso libero e gratuito negli orari di apertura del botteghino da venerdì a domenica dalle 17 alle 20 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Foto di repertorio