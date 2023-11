Controlli dedicati e servizi specifici, volti al contrasto della vendita di alcolici ai minori, vengono organizzati costantemente dalla Questura di Roma e svolti dai poliziotti dei Commissariati e dei Distretti della capitale.

Albano Laziale, chiuso per 15 giorni market: vendeva alcolici ai minorenni. Il provvedimento

Questa volta l’attenzione è stata dedicata ad uno dei comuni dei castelli romani, ad Albano, infatti, un market ubicato in Piazza Pia dovrà restare chiuso per 15 giorni. Il provvedimento è stato emesso all’esito del lavoro svolto dagli agenti del commissariato distaccato di zona.

L’esercizio in questione è risultato oggetto di costanti segnalazioni da parte di cittadini in merito alla vendita di alcolici a minori. Da tali segnalazioni sono scaturite diverse attività di controllo da parte dei poliziotti del commissariato di via Borgo Garibaldi e delle altre forze di polizia. Il market è stato quindi oggetto di alcune sanzioni a carico del titolare e di una chiusura temporanea risalente all’aprile 2021.

L’ultima violazione in ordine di tempo risale al settembre 2023, quando una pattuglia del commissariato, nel transitare, ha notato il gestore dell’esercizio consegnare una busta di plastica con all’interno 5 bottiglie di birra a un minore di 16 anni.

È stato pertanto contestato nei confronti del titolare l’ennesimo verbale di violazione amministrativa per la vendita di alcolici ai minorenni.

Il Questore di Roma, dopo aver esaminato l’istruttoria redatta dalla Divisione di Polizia Amministrativa e sulla base delle risultanze investigative del commissariato di Albano, ha adottato un provvedimento, previsto dall’articolo 100 del TULPS (Testo Unico di Pubblica Sicurezza), con il quale ha disposto la chiusura dell’esercizio per la durata di 15 giorni.

A dare esecuzione al provvedimento sono stati gli agenti del locale commissariato che, così come prescritto, hanno affisso sulla porta del locale il cartello con la dicitura “Chiuso con provvedimento del Questore di Roma”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.