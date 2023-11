Trullo, sgomberati alloggi occupati abusivamente

Sono tre gli obiettivi nel mirino degli agenti del GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dell’Unità Spe ( Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia di Roma Capitale, che in queste ore stanno sgomberando alloggi di proprietà Ater occupati abusivamente in zona Trullo, nel municipio XI e più precisamente in Via Colle Val D’Elsa , Via Giovanni Porzio e Via Brugnato.

Trullo, l’intervento della Polizia di Roma Capitale

In tutto sono state trovate 10 persone all’interno, sei delle quali sgomberate e denunciate per occupazione abusiva.

Una fra queste è stata deferita all’Autorità Giudiziaria anche per abuso edilizio, considerato che aveva diviso in due appartamenti l’alloggio che aveva occupato, facendo subentrare la famiglia di 4 persone del figlio, a cui si è garantita una tempistica più lunga di allontanamento.

Gli alloggi liberati saranno riconsegnati alla proprietà, che provvederà a garantire sistemi di sicurezza tali da scongiurare nuove occupazioni, in attesa delle assegnazioni agli aventi diritto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.