Nemi, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: il programma

Il 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel novembre 1999 dalle Nazioni Unite.

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne a Nemi

Per violenza non si intende solo quella fisica, ma anche quella psicologica, verbale e morale che molte donne sono costrette a subire dentro e fuori le mura domestiche. Una giornata dedicata per sensibilizzare e riflettere su questo grave problema sociale dichiara il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci.

Davanti al sagrato della Chiesa del Crocifisso, la panchina rossa per ricordare che il femminicidio e la violenza sulle donne, fisica, psicologica, economica, lo stalking non devono più esistere. Accanto un paio di sandali eleganti in bronzo, scultura di Marco Manzo, che l’ha dedicata a questa giornata e donata a Nemi: uno integro nella sua eleganza e l’altro rotto, violato e la panchina rossa vuota lì, per dire: “Il mio posto è vuoto

ma IO SONO QUI, sono questa Panchina Rossa, come il mio sangue versato. Anche quest’anno il

25 novembre la fontana di Diana nella piazza Roma di Nemi si colorerà di rosso e si svolgerà nelle Sala

Minerva di Palazzo Ruspoli un programma dedicato a questo tema drammaticamente attuale della

condizione femminile nel mondo.

Programma

Sala Minerva ore 10.30:

Saluto del sindaco di Nemi Alberto Bertucci.

Presentazione di “UNA FAMIGLIA ARMENA” di Laura Ephrikian. Sarà presente l’autrice.

Modera Rosella Brecciaroli.

"XENOFOBIA E INTOLLERANZA" con Annarita Duca psicologa, Roberta Felli psicologa,

Piera Ponzo avvocata.

UNA NESSUNA MAI PIÙ Ricordino dedicato alle donne presenti: Il nostro no contro la

violenza sulle donne.

Per tutto il mese di novembre: