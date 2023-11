Lo scorso fine settimana, in concomitanza con la giornata in memoria delle vittime della strada, la Polizia Stradale ha contestato due contravvenzioni per oltre 5.000 euro per guida senza patente.

Guida senza patente, Frosinone e provincia: multe per oltre 5mila euro. I dettagli

Il primo caso ha riguardato un minorenne di 15 anni alla guida di un’auto, con a bordo altri 2 coetanei. Il giovanissimo si era impossessato, all’insaputa del genitore, delle chiavi del veicolo.

L’altra contravvenzione invece ha riguardato una persona che guidava con la patente revocata dalla Prefettura de L’Aquila da oltre un anno.

In entrambi i casi si è proceduto al fermo per tre mesi dei mezzi e l’autista con la patente ritirata è stato contravvenzionato per euro 5.100.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.