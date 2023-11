54enne di Fiuggi condannata a un anno per reati finanziari

I Carabinieri della Stazione di Fiuggi (FR) hanno proceduto, in quel centro abitato, all’arresto di una 54enne del luogo, in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione per espiazione di una pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.

I militari, rintracciata la donna, hanno dato esecuzione al provvedimento giudiziario dovendo l’arrestata scontare una pena di un anno di reclusione, essendo stata condannata, con sentenza definitiva, per reati finanziari commessi a Fiuggi nel 2021.

Al termine delle formalità di rito, è stata condotta presso il suo domicilio per l’espiazione della pena detentiva, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.