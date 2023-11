Questa sera, 18 novembre 2023, a partire dalle ore 22, è in programma un intervento straordinario di decoro urbano e sicurezza stradale sulla Tangenziale Est, nel tratto di circa 6 chilometri compreso tra via Nola e via Salaria.

Tangenziale Est. Intervento straordinario di manutenzione e circolazione chiusa stanotte

Per permettere lo svolgimento delle operazioni e ridurre i disagi dei cittadini è prevista la chiusura alla circolazione dalle ore 22 fino alle 6 di .

LEGGI ANCHE – Roma, 14 milioni di euro per la riqualificazione della tangenziale est

Segui il canale Casilina News su WhatsApp per restare aggiornato su tutte le novità: https://whatsapp.com/channel/0029VaDO6JhGOj9ulKYaCj1E

L’intervento congiunto, coordinato dal Dipartimento Tutela Ambientale, vedrà impegnate le squadre e i tecnici del Servizio Giardini, dell’Ama, del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (CSIMU), di Areti (Gruppo Acea), dell’Ufficio Speciale Decoro Urbano e della Polizia Locale di Roma Capitale.