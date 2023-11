I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo (RM) hanno arrestato un 53enne ed una 56enne gravemente indiziati di detenere sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO ED UNA DONNA GRAVEMENTE INDIZIATI DI DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE

I militari, nel corso di un’attività info-investigativa, hanno monitorato un pacco postale contenente 8 kg di marijuana, destinato a Fonte Nuova presso una rivendita di cannabis autorizzata alla libera vendita, comunemente chiamati “Cannabis Light”.

FONTE NUOVA (RM) – “CANNABIS LIGHT” ILLEGALE

Scattato il blitz, i Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, hanno sequestrato il plico ed hanno accertato che la sostanza contenuta all’interno aveva il valore del “THC” superiore ai limiti di legge consentiti. La successiva perquisizione presso il magazzino, ha consentito ai militari di rinvenire e sequestrare oltre 300 kg di marijuana e 10 kg di hashish, privi della necessaria documentazione di tracciabilità.

Il Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto dei due e ha disposto per loro la misura cautelare degli arresti domiciliari

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.