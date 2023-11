Alle ore 23:45 circa di ieri sera, due squadre VVF, un’autobotte, un’autoscala e il Carro Teli, sono intervenute in Via dei Bonadies,29 per l’incendio di un’appartamento al secondo piano di una palazzina di tre.

Segui il canale Casilina News su WhatsApp per restare aggiornato su tutte le novità: https://whatsapp.com/channel/0029VaDO6JhGOj9ulKYaCj1E

L’unità abitativa interessata dalle fiamme andava completamente distrutta e dichiarata inagibile, così come l’appartamento soprastante, per difformità strutturali. Non ci sono stati feriti. Funzionario e Capoturno Provinciale VVF, Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza.