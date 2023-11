Tragico incidente sulla Bufalotta a Roma nella giornata di oggi, 17 novembre: morta una donna, diversi feriti, tra cui anche due bambini.

Bufalotta, tragico incidente tra due auto: morta una donna; diversi i feriti

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, verso le 15:45 di oggi, due auto si sarebbero scontrate su via della Bufalotta, coinvolgendo anche una vettura in sosta.

A causa dell’incidente, sulla cui dinamica sono ancora in corso le indagini, è morta sul colpo una donna di 85 anni.

Un’altra donna sarebbe stata trasportata in codice rosso in ospedale. La famiglia, due adulti e due bambini, che viaggiava sull’altra vettura è stata soccorsa e portata al Gemelli per accertamenti, non in gravi condizioni.

Il tratto di strada interessato è stato chiuso per consentire i rilievi del caso.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio