Ardea, incendio in una discarica: in fiamme rifiuti di tutti i generi

Ad Ardea in Via monte Cesauro dalle ore 14.40 del 16 novembre fino alle ore 00.15 del 17 novembre 2023, la Squadra di Pomezia, con l’ausilio di 2 autobotti VF ed il Nucleo CRRC, è intervenuta per l’incendio di una discarica di notevoli dimensioni.

Ardea, discarica in fiamme: l’intervento dei Vigili del Fuoco dal pomeriggio di ieri fino a questa notte. Sul posto anche i Carabinieri

La discarica contiene diversi tipi di materiali e rifiuti di tutti i generi.

Intervenuti sul posto anche i Carabinieri.

Al momento, non si conosce la natura dell’incendio: pertanto, potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.