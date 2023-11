Dalle ore 22.00 di ieri sera, 16 novembre 2023, fino alle ore 00.15 di oggi, venerdì 17 novembre 2023, in Via dell’Archeologia, zona Tor Bella Monaca, due Squadre 12/A e 21/A con l’ausilio di una Autobotte VF e del carro autoprotettori sono intervenute per l’incendio di 7 autovetture.

Tor Bella Monaca, in fiamme sette auto: l’intervento nella notte dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia di Stato

Il pronto intervento del personale dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse ad un appartamento al primo piano al quale sono andate a fuoco le tapparelle.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato.

Foto di repertorio