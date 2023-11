Nettuno, si perde nel bosco: paura per un uomo

La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Roma si è attivata per la ricerca di una persona che si era persa all’interno del bosco a Nettuno in Via Acciarella.

Nettuno, uomo si perde nel bosco: l’intervento dei Vigili del Fuoco

L’intervento è iniziato alle ore 18.30 di ieri, 16 novembre 2023, con la squadra di Anzio ed il supporto dei nuclei speciali TAS – SAF e l’utilizzo dei droni.

L’uomo è stato poi ritrovato in buone condizioni verso le 02.00 di questa notte.

Intervenuti sul posto anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118.