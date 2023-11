Roma, arrestato 37enne per estorsione ai danni di alcune prostitute

Al termine di una mirata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Sapienza e del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno arrestato un 37enne egiziano, con precedenti, gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata dall’uso di armi.

Roma, arrestato 37enne gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata dall’uso di armi: chiedeva alle vittime la somma di 50 euro al fine di consentire loro di mantenere il posto dove prostituirsi

A seguito della denuncia presentata da una donna di origini romene che si prostituisce e ascoltate le dichiarazioni di altre donne che si prostituiscono in via Giorgio Perlasca, i Carabinieri hanno predisposto un mirato servizio di osservazione al fine di individuare un uomo che, settimanalmente e sotto la minaccia di un coltello, chiedeva alle vittime la somma di 50 euro al fine di consentire loro di mantenere il posto dove prostituirsi.

La sera del 9 novembre scorso, in occasione del previsto pagamento settimanale, i Carabinieri hanno predisposto un servizio di osservazione in via Giorgio Perlasca e hanno notato il 37enne che, con minacce e violenza si faceva consegnare il denaro richiesto. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente lo hanno bloccato. A seguito di perquisizione personale i Carabinieri oltre al denaro hanno rinvenuto e sequestrato quattro coltelli di diverso tipo.

Il 37enne, dopo essere stato identificato è stato condotto presso il carcere di Rebibbia, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.

