Avviso di conclusione delle indagini ai sei ragazzi accusati di essere coinvolti nel caso della capretta uccisa in un agriturismo di Anagni: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda.

Capretta uccisa ad Anagni, indagini concluse: gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda

Stando a quanto riportato dall’Ansa, la Procura della Repubblica di Frosinone ha inviato l’avviso di conclusione delle indagini ai ragazzi accusati di aver preso parte nella vicenda della capretta uccisa a calci durante una festa in un agriturismo lo scorso agosto.

Per un settimo ragazzo si procederà separatamente, in quanto minorenne. Per lui e uno dei maggiorenni l’accusa ipotizzata sarebbe quella di uccisione di animali.

Per gli altri si contesta invece il reato di istigazione a delinquere, in quanto avrebbero incitato i primi due a continuare a colpire la capretta fino ad ucciderla, mentre venivano ripresi con i cellulari.

Gli indagati sostengono che l’animale fosse già morto: avrebbero indicato dei clienti del locale, i quali avrebbero notato la capretta già morta prima dell’inizio della festa di compleanno.

Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.

Foto di repertorio

