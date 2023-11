Controlli antidroga negli Istituti scolastici di Latina

La Polizia di Stato di Latina, questa mattina, proseguendo nell’attività di rafforzamento dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura e nel solco dell’avviata cooperazione con le Istituzioni scolastiche del territorio, ha nuovamente effettuato mirati servizi di controllo e contrasto allo spaccio di droga e all’uso di sostanze stupefacenti da parte dei giovani di minore età presso alcuni plessi scolastici del territorio cittadino.

In particolare le attività, d’intesa con la Dirigenza scolastica, sono state svolte congiuntamente da personale delle Volanti e della divisione Anticrimine della Questura, con l’ausilio di due operatori del reparto Cinofili di Nettuno, ed hanno riguardato due Istituti di Scuola secondaria di secondo grado.

Le attività, sono state poste in essere effettuando sopralluoghi a campione, con l’ausilio dei cani antidroga, sia nelle aree comuni sia all’interno delle singole aule segnalate dal personale scolastico, con la finalità di accertare eventuali violazioni della normativa del Testo Unico degli Stupefacenti.

Nel corso dell’operazione sono state effettuate diverse perquisizioni e sono state contestate due violazioni amministrative ex art 75 del D.P.R. 309 del 1990, concernenti il possesso di piccole quantità di sostanza stupefacente per uso personale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio