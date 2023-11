Gli trovano in casa 1 kg di hashish nascosto sotto la TV, arrestato

Sono andati a notificare un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per altra causa ma, facendo ingresso nell’abitazione dell’uomo, hanno subito sentito un forte odore di sostanza stupefacente, rinvenendo 1 kg di hashish nascosto sotto la TV: è così che gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 29enne italiano.

Nello specifico i poliziotti del commissariato Prati si sono recati presso l’abitazione dell’uomo per eseguire un’ordinanza di custodia emessa dal Tribunale di Sorveglianza che disponeva la revoca degli arresti domiciliari e l’accompagnamento dello stesso nel più vicino Istituto Carcerario.

Reso edotto del provvedimento a suo carico, al momento di recuperare alcuni effetti personali nella propria camera da letto, gli agenti hanno avvertito un forte odore di sostanza stupefacente, rinvenendo sul comodino un involucro del peso di 50 grammi di hashish. A seguito della perquisizione locale, all’interno di una cassaforte riposta sotto il mobile TV sono stati ritrovati 20 involucri per un peso totale di 935 grammi di sostanza stupefacente del tipo Hashish, sequestrati anche strumenti per pesare la droga e materiale per il confezionamento.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.