Donna morta in spiaggia a Ladispoli: ora indaga la Polizia

Secondo quanto riportato da RomaToday, nella mattinata di oggi è morta una donna di 42 anni in spiaggia a Ladispoli.

Intorno alle 11.30, un passante che stava camminando sull’arenile con il proprio cane ha dato l’allarme. Per tentare di salvarla, alcuni pescatori locali si sono tuffati nel tratto antistante la spiaggia tra via Fregene e via Santa Severa.

Quando è stata portata in spiaggia, gli operatori del 118 che sono arrivati sul posto hanno tentato inutilmente di rianimarla. Poco dopo, la 42enne è deceduta. Gli agenti della polizia di Stato che conducono l’indagine sono presenti sul posto insieme al personale del 118. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, compresa la possibilità di un incidente sugli scogli o di un malore.