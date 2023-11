Sequestrata un’attività industriale di lavorazione metalli a Pomezia

Operazione congiunta della Polizia Locale di Pomezia, della ASL RM6 e dell’Arpa Lazio finalizzata al controllo della tutela ambientale e salvaguardia della salute pubblica.

Il giorno mercoledì 8 novembre 2023 personale della Polizia Locale di Pomezia, congiuntamente a personale ASL RM e ARPA Lazio, ha effettuato il sequestro di un’attività industriale di lavorazione metalli. La stessa operava senza alcun titolo autorizzativo per l’immissione in atmosfera di sostanze inquinanti, per la gestione dei reflui prodotti dalle lavorazioni nonché dello stoccaggio rifiuti, la cui produzione illecita rappresentava un rischio attuale e concreto sia per l’inquinamento delle falde acquifere che per la salubrità dell’aria.

Il sequestro ha riguardato l’area di un capannone di circa 1.000 mq., mentre il rappresentante legale della società è stato denunciato alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, che il 10 novembre ha convalidato il sequestro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.