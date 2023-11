Nasce la fondazione per migliorare la gestione del turismo a Roma

È stato firmato in Campidoglio l’accordo notarile tra Roma Capitale, Camera di commercio di Roma e Aeroporti di Roma S.p.A per la costituzione della “Fondazione per l’attrazione Roma and partners“, che gestirà le attività della Dmo (Destination Management Organization) per la promozione dell’attrazione internazionale di Roma a partire dal turismo.

Costituita in partnership pubblico-privata, Roma & Partners ha tre principali obiettivi: rafforzare il posizionamento internazionale della Capitale, riunire le forze dell’attrazione turistica facendo da punto di riferimento e migliorare l’esperienza del viaggio a Roma, anche attraverso l’utilizzo di un assistente virtuale alimentato dall’intelligenza artificiale.

Hanno firmato l’accordo questa mattina in Sala delle Bandiere: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma e Presidente della Fondazione, Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma, Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma S.p.A, Vincenzo Nunziata, Presidente di Aeroporti di Roma S.p.A e Paolo Aielli, Direttore Generale di Roma Capitale.

Foto di repertorio