Stamattina, 13 novembre 2o23, nel corso di servizi specifici antirapina a tutela degli Uffici Postali della Capitale, posti in essere dalla Polizia di Stato, è stato tratto in arresto un rapinatore seriale del ’79 che agiva in solitaria.

Roma, arrestato il rapinatore seriale incubo degli uffici postali delle zone di Torpignattara, Casal Bruciato, Casilina e Tuscolano

Personale della Squadra Mobile Capitolina, dei commissariati Sant’Ippolito e Tor Pignattara, coadiuvato da agenti del Centro operativo di sicurezza cibernetica di Roma, dopo un breve inseguimento, partito da via Collatina, ha bloccato il soggetto in questione, in via Diego Angeli, mentre stava per entrare in un ufficio postale di zona, armato di pistola.

Dall’attività investigativa è emerso che lo stesso agiva sempre negli stessi giorni: lunedì, mercoledì e venerdì, negli uffici Postali in zona Torpignattara, Casal Bruciato, Casilina e Tuscolano, armato di pistola e a bordo di uno scooter rubato.

Numerosi gli eventi delittuosi a lui riconducibili. Questo arresto arriva a pochi giorni da quello realizzato sempre dalla Squadra Mobile e dalla Polizia postale, nei confronti dei tre soggetti appartenenti alla banda del buco.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Segui il canale Casilina News su WhatsApp per restare aggiornato su tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo: https://whatsapp.com/channel/0029VaDO6JhGOj9ulKYaCj1E