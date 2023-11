Quarticciolo: droga e furti in alcuni esercizi commerciali. Ecco cosa è successo

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno eseguito dei servizi di controllo straordinario del territorio nel quartiere Quarticciolo, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di degrado e illegalità nelle aree urbane di periferia.

I dettagli

Ad esito delle attività, i Carabinieri hanno arrestato cinque persone e denunciato a piede libero altre 3. Identificate, in totale, 85 persone, eseguite verifiche su 42 veicoli e ispezionati 5 esercizi commerciali.

Quattro persone un romano e tre di origini nord-africane sono stati arrestati perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Sequestrate diverse dosi tra cocaina e crack e oltre 1.600 euro in contanti.

Un altro cittadino straniero invece, è stato arrestato per il reato di furto aggravato, poiché sorpreso subito dopo aver asportato prodotti di profumeria in un esercizio commerciale.

I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno poi denunciato: un cittadino del Bangladesh trovato in possesso di alcuni prodotti asportati dall’interno di un supermercato e altri due per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

I Carabinieri hanno anche sanzionato amministrativamente 3 giovani trovati in possesso di modica quantità di droga ed elevato sanzioni per un totale di 5.000 euro, nel corso dei controlli alla circolazione stradale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.