Veroli, “Non ho nulla da mangiare”: Carabinieri aiutano un’anziana

“Sono sola in casa e non ho nulla da mangiare”. Questa la richiesta d’aiuto ricevuta dai Carabinieri di Veroli. Dall’altro capo del telefono una anziana del posto con problemi economici. Richiesta di assistenza a cui hanno prontamente risposto i militari dell’Arma che poi hanno fatto la spesa e gliel’hanno portata a casa.

I dettagli

Dopo la chiamata in lacrime della signora, i militari della Stazione Carabinieri di Veroli si recano a casa della donna e la trovano da sola ed in preda allo sconforto per la mancanza di generi alimentari.

Richiesta d’aiuto raccolta nell’immediatezza dai Carabinieri che, dopo aver rincuorato ed assistito la signora, si sono recati al supermercato più vicino per comperare e donare i beni richiesti dalla 75enne, che li ha poi ringraziati.

