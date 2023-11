Scritte antisemite nel quartiere ebraico di Roma

L’Ufficio Speciale Decoro Urbano di Roma Capitale sta rimuovendo le scritte vandaliche antisemite comparse stamattina in alcune strade e piazze della zona del Portico d’Ottavia e a Trastevere. In particolare in piazza delle Cinque Scole, via e piazza di Monte Savello, a ponte Sisto, ponte Cestio, vicolo di Santa Rufina.

L’intervento proseguirà anche nella giornata di domani.

Secondo quanto riportato da RomaToday, dopo aver iniziato le indagini, i militari dell’Arma stanno acquisendo immagini dai sistemi di videosorveglianza del luogo che potrebbero aver ripreso i presunti vandali.

“Inaccettabili le scritte nazifasciste apparse in alcuni muri della nostra città. Un atto ignobile che condanniamo, che sfregia la memoria e offende tutta Roma. Si sta procedendo all’immediata rimozione. Non lasciamo spazio all’odio antisemita e a qualsiasi forma di intolleranza”, commenta il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

La scritta antisemita è apparsa in pieno quartiere ebraico a Roma. Il graffito mostra una Stella di David a sei punte che somiglia a una svastica. Il simbolo nazista è stato subito coperto da un quadrato quando è stato trovato per nascondere il suo significato.

Foto di repertorio