Lo scorso 8 maggio, sono stati avviati da Anas (società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) gli interventi di realizzazione di due nuove rotatorie sulla strada statale 4 “Salaria”, la prima al km 13,300 (via casali di Settebagni) e la seconda al km 13,900 in località Settebagni (Roma).

I dettagli

I lavori hanno come obiettivo quello di potenziare e mettere in sicurezza le intersezioni, innalzando le prestazioni dell’infrastruttura in termini di livelli di servizio e di risposta alla domanda di trasporto.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, nella prima fase sono state realizzate le lavorazioni esterne alle due carreggiate, limitando le modifiche alla circolazione esclusivamente per la realizzazione di alcuni spostamenti di sottoservizi.

A partire da martedì 14 novembre, saranno apportate delle modifiche alla viabilità, nel tratto compreso tra il km 12,750 e il km 15,100 in entrambi i sensi di marcia.

Sono previste riduzione di corsie ed uno scambio di carreggiata in direzione Rieti.

Di seguito i percorsi alternativi:

Per chi percorre la SS4 Salaria in direzione fuori Roma (con provenienza dal GRA) scambio di carreggiata (Km 13,800) con conseguente riduzione del numero di corsie disponibili da 2 a 1 corsia per un tratto di circa 550 mt dal km 13,450 al km 14,000; verrà garantita con viabilità adattata alle esigenze di cantiere l’ingresso alla località Settebagni attraverso la via Salaria Vecchia;

Per il traffico proveniente da Settebagni e deve immettersi sulla Salaria in direzione Roma, l’ingresso sarà consentito esclusivamente al Km 15,300 (Vivaio Salaria) in quanto l’ingresso attuale nei pressi della rotatoria al km 13,900 sarà indetto al traffico

Per chi percorre via Salaria in direzione Roma e diretto a Settebagni è consigliato l’ingresso al Km 15,300 (Vivaio Salaria); in alternativa si dovrà provvedere all’inversione di marcia al km 13,300.

Il traffico proveniente dalla Salaria in direzione Roma e diretto oltre la località Settebagni avrà una riduzione del numero delle corsie da 2 a 1 (per circa 700 m) dal km 14,500 e fino al km 13,800.

Questa fase sarà conclusa entro il mese di gennaio.

L’intervento, finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale, è compreso nel Piano di Potenziamento della Salaria, nello specifico il lavoro in oggetto è stato individuato tra le opere infrastrutturali prioritarie ai sensi DPCM 16/04/2021 e risulta inserito nel piano commissariale a cui le direttive e il monitoraggio di tutte le attività sono promosse dal Commissario Straordinario per gli interventi Infrastrutturali sulla Strada Statale 4 “Via Salaria” (Art. 2 DPCM 16/04/2021 – art. 4 D.L. 32/2019 conv. L. 55/2019).

Gli interventi interferenti con la viabilità saranno conclusi nella loro totalità entro la fine di febbraio 2024.

Foto di repertorio

