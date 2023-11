Roma, arrestato un ricercato lungo viale Partenope

Durante il normale servizio per la repressione dei reati predatori, l’attenzione di una volante della questura di Roma è stata attirata dalla presenza di un’autovettura parcheggiata in doppia fila lungo viale Partenope in prossimità di numerosi esercizi commerciali.

Roma, arrestato un ricercato: l’intervento della Polizia di Stato lungo viale Partenope

Agli agenti è sembrato sospetto il comportamento degli occupanti, un uomo ed una donna, che si guardavano intorno con fare circospetto e, considerato anche i recenti episodi di furti subiti dai negozi proprio di quella zona, i poliziotti hanno deciso di effettuare un più approfondito controllo.

I soggetti, un uomo ucraino ed una donna italiana entrambi trentenni, avevano a carico numerosi precedenti di polizia proprio per furti e rapine.

Da un controllo ancora più accurato l’uomo risultava essere ricercato per espiare una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi.

La circostanza ha spinto gli agenti ad effettuare anche verifiche sull’autovettura, intestata alla donna, rinvenendo nella disponibilità di entrambi, cacciaviti, uno zuccotto in cotone, guanti ed un taglierino.

Nel corso delle operazioni gli agenti sono stati raggiunti da personale dell’esercizio commerciale iper carni, presente poco distante, riconoscendo senza alcun dubbio nell’uomo il responsabile di un furto perpretato a loro danno del 30 ottobre scorso.

A seguito di quanto accertato, entrambi i soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per i reati di furto e porto di arnesi atti allo scasso, in più per l’uomo si sono aperte le porte del carcere, dove dovrà espiare la pena detentiva.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

