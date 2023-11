Villa Santa Lucia, tentano il furto in una villa: inseguiti dai Carabinieri

Da diverso tempo, ormai, il contrasto ai furti nelle abitazioni, tentati o consumati, sono diventati una priorità per tutti i Comandi territoriali del frusinate e delle Compagnie del limitrofo Comando provinciale di Latina.

Villa Santa Lucia (FR), tentano il furto in una villa: inseguiti dai Carabinieri e fermati a Formia, in provincia di Latina

Proprio nell’ambito delle attività di rafforzamento e di incremento dei servizi esterni, nei giorni scorsi i militari della Stazione di Ausonia (FR), in stretta collaborazione con i colleghi della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Formia (LT), hanno intercettato una autovettura con a bordo alcuni soggetti che, poco prima, avevano tentato di mettere a segno un colpo presso una abitazione in località Piumarola di Villa Santa Lucia (FR).

In particolare, i malviventi, dopo essere stati disturbati nelle loro attività delittuose e messi in fuga da alcuni residenti, hanno provato ad allontanarsi dalla zona per far perdere le proprie tracce. A quel punto, però, è scattato il piano di ricerca messo in moto dalla centrale Operativa della Compagnia di Cassino, che ha provveduto a diramare una nota di ricerca a tutti i Comandi limitrofi cercando di cinturare e saturare l’area di interesse.

Tale sistema, infatti, ha consentito ad un equipaggio della Stazione di Ausonia (FR) di intercettare, sulla SS 630, in direzione Formia (LT), la macchina dei fuggitivi segnalata poco prima e di intimare, alla stessa, l’alt di polizia.

Gli occupanti del mezzo, alla vista della paletta, hanno accelerato per far perdere le proprie tracce, venendo aiutati, per questo, dalle pessime condizioni atmosferiche.

Immediato è scattato l’inseguimento con contestuale richiesta di ausilio al Comando Pontino, che aveva già inviato diverse pattuglie di rinforzo sull’arteria stradale predisponendo una serie di posti di blocco.

I malviventi, che viaggiavano a bordo di auto di grossa cilindrata, non curanti della pericolosità della sede stradale resa scivolosa dalle abbondanti precipitazioni, hanno effettuato manovre scellerate mettendo a rischio la propria vita nonché quella di altri utenti della strada e degli stessi militari inseguitori. La fuga si è protratta per diversi chilometri fino ad arrivare nella vicina Formia dove i fuggitivi, essendosi trovati di fronte ad un vero e proprio muro di auto dei Carabinieri, e tallonati dalla pattuglia di Ausonia, sono stati costretti ad imboccare una delle tante stradine secondarie che si immettono sull’arteria principale facendo perdere, così, le proprie tracce.

Nonostante ciò, però, il lavoro di ricerca non si è fermato tanto che, dopo un po’, gli stessi militari impegnati nel dispositivo hanno rinvenuto, abbandonata in località “spiaggia dei sassolini” di Minturno (LT), l’auto utilizzata per la fuga. I malviventi, non avendone avuto il tempo a causa della cinturazione della zona, hanno lasciato il mezzo con ancora all’interno gli attrezzi usati per lo scasso nonché alcuni oggetti proventi, sicuramente, da altri furti. La macchina e il materiale sono stati sottoposti a sequestro per tutti gli accertamenti scientifici, nonché per individuare, per la successiva restituzione, i proprietari del materiale abbandonato in auto. Sono in corso le indagini per l’identificazione di tutti gli individui.

Gli altri controlli

Inoltre, sempre nell’ambito delle attività di potenziamento dei controlli, soprattutto nelle fasce più a rischio, i militari della Stazione Carabinieri di San Giovanni Incarico, nella decorsa notte, in Roccasecca, hanno proceduto al controllo di due individui (un 61enne di Frosinone e una 48enne di Cassino, entrambi con numerosi precedenti di polizia per reati contro la Persona, il Patrimonio e violazione legge sugli stupefacenti), che, con fare sospetto, sostavano nei pressi di una nota tabaccheria. Tenuto conto che gli stessi non erano in grado di fornire una valida spiegazione circa la loro presenza in quel luogo, veniva avviata la procedura amministrativa per l’irrogazione del Foglio di via obbligatorio dal Comune di Roccasecca.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.