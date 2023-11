Aeroporto di Fiumicino: posti aperti per addetti alla sicurezza

Riportiamo di seguito l’annuncio di Circuito Lavoro.

Lavoro Aeroporto Fiumicino per addetti ai controlli di sicurezza. Le persone selezionate si occuperanno di servizi di sorveglianza e sicurezza dei varchi aeroportuali

Possibilità di lavoro all'Aeroporto di Fiumicino per addetti ai controlli di sicurezza che dovranno essere in possesso di diploma. I candidati selezionati si occuperanno di servizi di sorveglianza e sicurezza dei varchi aeroportuali.

Mansioni

Quali saranno i compiti che le persone selezionate saranno chiamate a svolgere? Eccole elencate:

controllo dei passeggeri in partenza ed in transito

controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio al seguito dei passeggeri, dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi di corriere espresso

ogni altro controllo o attività disposti, previe dirette intese, dalle autorità aeroportuali, per il cui espletamento non è richiesto l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di Polizia

Requisiti

Tutti gli interessati a trovare lavoro all’Aeroporto di Fiumicino dovranno essere in possesso di alcuni requisiti.

diploma di scuola superiore di secondo grado esperienza pregressa nel ruolo in contesti pubblici e complessi (aeroporti, centri commerciali, etc.)

conoscenza fluente della lingua inglese

possesso della patente B

orientamento al cliente

problem solving

team building

attenzione al dettaglio

Come candidarsi

Lavoro Aeroporto Fiumicino per addetti ai controlli di sicurezza ma come candidarsi? Gli interessati a questo annuncio di lavoro potranno candidarsi da questa pagina, selezionando la posizione di interesse e inviando il curriculum