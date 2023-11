Rieti, incidente sulla Salaria: traffico bloccato in tutte le direzioni

Sulla strada statale 4 “Via Salaria” il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 58, in località Poggio San Lorenzo, in provincia di Rieti.

Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti due mezzi pesanti di cui uno ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO

Il traffico è deviato in direzione Rieti allo svincolo per la SR314 (km 56,200) e in direzione Roma al bivio di Ornano (km 64)

