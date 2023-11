Fermati e sanzionati sei “procacciatori abusivi” di turisti al Colosseo

ROMA – I Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia, con il supporto dei militari della Compagnia Speciale di Roma, hanno messo in atto un servizio di controllo in tutta l’area del parco archeologico del Colosseo al fine di contrastare ogni forma di degrado. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nello specifico, i Carabinieri hanno sorpreso sei persone, tutte prive di autorizzazioni, mentre cercavano di procacciare turisti, offrendo loro la vendita di tour guidati per il Colosseo o biglietti per bus scoperti.

I Carabinieri hanno fatto scattare per tutti le sanzioni amministrative, per un totale di 8.500 euro ed hanno sequestrato, badge e tutto il materiale pubblicitario in loro possesso. Inoltre, i militari hanno notificato a tutti i sanzionati l’ordine di allontanamento dall’area per le successive 48 ore.

Leggi anche: Anziana truffata e costretta a risarcire il falso incidente del figlio

Infine, un cittadino senegalese di 35 anni, è stato sanzionato amministrativamente e anche lui allontanato per 48 ore, poiché sorpreso mentre offriva e vendeva braccialetti ai turisti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per restare aggiornato su tutte le novità